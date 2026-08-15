Viral Video: ‘तुम्हाला तर स्वातंत्र्य २३ एप्रिल २०१४ ला मिळाली ना?’; कंगनाच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांचा संताप, व्हिडिओ पाहा...

कंगना रनौत या अभिनेत्री आणि संसद सदस्याने स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशवासीयांना हार्दिक शुभकामना दिल्या. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणाला प्रेरणादायी ठरवले आणि भाजपमध्ये सामील झाल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला..पण या शुभेच्छांना सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया मिळाली. अनेक नागरिकांनी त्यांना ट्रोल केले. “तुम्हाला तर आजादी २३ एप्रिल २०१४ ला मिळाली ना?” असे टिप्पणी करत लोक म्हणाले..यापूर्वी कंगनाने २०२१ मध्ये एका समिटमध्ये एक वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की १९४७ मध्ये मिळालेली आजादी खरी नव्हती, ती भीक होती. खरी आजादी २०१४ मध्ये मिळाली. त्यांनी म्हटले की ब्रिटिशांनी दिलेली स्वतंत्रता भीक होती आणि खरे स्वातंत्र्य मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच मिळाले..या विधानाने त्या वेळी मोठा वाद निर्माण झाला होता. भाजपचेच सांसद वरुण गांधी यांनी याला “वेडेपणा की देशद्रोह” असे म्हटले होते. अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुर्बानीचा अपमान झाला असल्याचे आरोप झाले. भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे यांच्या स्मृतींचा अवमान झाल्याची टीका झाली..Viral Video: बाहुलीसारखा चेहरा गायब… खरं रूप समोर येताच 1.4 लाख फॉलोअर्स कमी! ब्युटी फिल्टरनेच बुडवलं इन्फ्लुएंसरचं करिअर?.काहींनी पद्मश्री परत घेण्याची मागणी केली तर काहींनी मानसिक आरोग्याबाबत टिप्पणी केली. कंगनाने नंतर स्पष्टीकरण दिले की शारीरिक स्वतंत्रता १९४७ मध्ये मिळाली असली तरी विचारस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आणि खरे राष्ट्रीय जागरण २०१४ मध्ये झाले. काँग्रेसला ब्रिटिशांचा विस्तार म्हणूनही त्यांनी टीका केली होती..आता २०२६ च्या स्वतंत्रता दिवशी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या तरी जुने विधान पुन्हा चर्चेत आले. नागरिक म्हणत आहेत की ज्यांना २०१४ मध्ये खरी आजादी मिळाली असे वाटते त्यांनी १९४७ च्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शुभेच्छा देणे विरोधाभासी आहे.कंगना रनौत यांनी २०२४ मध्ये मंडीतून निवडून येऊन सांसद झाल्या आहेत. त्यांचे विधान राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. कंगना यांचे विधान अजूनही चर्चेत आहे..Viral Video : मुलाने नातं कलंकित केलं! वडिलांच्या प्रेताचा अंगठा घेऊन हडपली ३ कोटींची जमीन; व्हिडिओ पाहून तुमचाही संताप होईल अनावर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.