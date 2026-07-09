Premier

शूटिंग पूर्ण, पण रिलीजवर टांगती तलवार! कंगनाच्या 'Queen 2' सिनेमा वादाच्या भोवऱ्यात

KANGANA RANAUT QUEEN SEQUEL FACES ₹250 CRORE LEGAL DISPUTE:कंगना राणावतच्या गाजलेल्या 'Queen' चित्रपटाच्या सीक्वेलवर मोठं कायदेशीर संकट ओढवलं आहे. मूळ चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या फॅंटम स्टुडिओजने जिओस्टार इंडियाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात २५० कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला
KANGANA RANAUT QUEEN SEQUEL

KANGANA RANAUT QUEEN SEQUEL

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

KANGANA RANAUT'S QUEEN 2 COPYRIGHT CONTROVERSY EXPLAINED: बालीवुड अभिनेत्री कंगना राणावतने तिच्या २०१४ सुपरहिट 'क्वीन' या चित्रपटाच्या सीक्वेलचे चित्रीकरण पूर्ण केल्याची घोषणा केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच हा चित्रपट मोठ्या कायदेशीर वादात सापडला आहे. मूळ चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या 'फैंटम स्टुडिओज'ने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांच्या संमतीशिवाय हा चित्रपट तयार केला जात असल्याचा आरोप केला आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
kangana ranaut
actress
Entertainment Field
bollywod actor