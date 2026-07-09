शूटिंग पूर्ण, पण रिलीजवर टांगती तलवार! कंगनाच्या 'Queen 2' सिनेमा वादाच्या भोवऱ्यात

KANGANA RANAUT'S QUEEN 2 COPYRIGHT CONTROVERSY EXPLAINED: बालीवुड अभिनेत्री कंगना राणावतने तिच्या २०१४ सुपरहिट 'क्वीन' या चित्रपटाच्या सीक्वेलचे चित्रीकरण पूर्ण केल्याची घोषणा केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच हा चित्रपट मोठ्या कायदेशीर वादात सापडला आहे. मूळ चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या 'फैंटम स्टुडिओज'ने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांच्या संमतीशिवाय हा चित्रपट तयार केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. .याप्रकरणी त्यांनी तब्बल २५० कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. 'फैंटम स्टुडिओज 'ने 'जिओस्टार इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' विरुद्ध हा खटला दाखल केला आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा मूळ चित्रपट बनवला गेला, तेव्हा दोन्ही पक्षांमध्ये चित्रपटाचा कोणताही सीक्वेल बनवल्यास, दोन्ही कंपन्यांचे त्यावर ५०-५० टक्के अधिकार असतील असा करार केला होता. .फैंटम स्टुडिओजने या नव्या चित्रपटाला कोणतीही परवानगी दिली नसून, त्याच्या प्रदर्शनावर तत्काळ बंदी आणण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. दुसरीकडे, 'जिओस्टार'ने फैंटम स्टुडिओजचे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. 'क्वीन' हा इंग्रजी भाषेतील एक सामान्य शब्द असून, कोणत्याही एका पक्षाचा या शब्दावर कायदेशीररीत्या एकाधिकार असू शकत नाही, असा युक्तिवाद जिओस्टारने केला आहे. .Premium|AI and Creativity : मशीन खरंच कलाकार होऊ शकतं का? व्हॅन गॉग आणि पिकासोच्या शैलीत चित्रे काढणाऱ्या 'एआय'ची नेमकी जादू काय?.Kangana Ranaut: एक शेतकरी नडला 'कंगना'ला भारी पडला... उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका! खटला रद्द करण्यास नकार; जाणून घ्या प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.