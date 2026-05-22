काय? कंगना राणौतचं लग्न झालं? गळ्यात मंगळसूत्र, हातात हिरव्या बांगड्या पाहून नेटकरी म्हणाले... Viral Video

KANGANA RANAUT GREEN BANGLES TRADITIONAL LOOK: बॉलिवूडची क्वीन कंगना राणौत ही हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. ती तिच्या दमदार अभिनयामुळे आणि बेधडक वक्तव्यामुळे चर्चेत असते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. वैयक्तिक आयुष्यात कंगनाने अजून लग्न केलेलं नाही. परंतु सोशल मीडियावर तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिने मंगळसूत्र आणि हिरव्या बांगड्या घातलेलं पहायला मिळतय. .सोशल मीडियावरील कंगनाच्या या व्हिडिओमध्ये कंगना घरातून बाहेर येताना पहायला मिळतेय. यावेळी तिने गुलांबी रंगाचा ड्रेस घातला होता. यावेळी तिच्या कपाळावर लाल टिकली तसंच विवाहित महिलांसारखे गळ्यात मंगळसूत्र हातात बांगड्या पहायला मिळल्या. तिचा हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांना कंगनाने लग्न केलं काय? असा प्रश्न पडलाय. .व्हायरल भयानी या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आलय. सध्या सोशल मीडियावर या व्हिडिओची मोठी चर्चा रंगातना पहायला मिळते. अनेकांनी कमेंट्स करत 'खरंच कंगनाचं लग्न झालंय का?' असा सवाल विचारलाय. तर अनेकांनी हा शुटिंगचा भाग असल्याचं म्हटलंय. दरम्यान माहितीनुसार कंगनाने लग्न केलं नसून तो व्हिडिओ तिचा आगामी सिनेमा 'तनू वेड्स मून ३' सिनेमाच्या शुटिंगचा व्हिडिओ असल्याचं म्हटलंय. .दरम्यान कंगनाबद्दल बोलायंच झालं तर कंगनाचा लवकरच 'भारत भाग्य विधता' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. १२ जून २०२६ रोजी हा सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. सध्या सिनेमाची मोठी चर्चा रंगातना पहायला मिळतोय.