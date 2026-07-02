'तू शोमध्ये आलासच का?' कंगनाने घेतली राम कपूरची शाळा, लॉकअप २ चा Viral Video

LOCK UPP 2 VIRAL VIDEO OF KANGANA RANAUT AND RAM KAPOOR: अभिनेता राम कपूर सध्या चर्चेत आहे. 'लॉकअप २' या रिअॅलिटी शोमध्ये तो सहभागी झाला असून तिथे त्याने केलेल्या वक्तव्यामुळे त्याला ट्रोल केलं जातय. या शोमध्ये विवाहबाह्य संबंधावर केलेल्या विधानामुळे त्याच्यावर टीका होतेय. लॉकअप सीझन १ मध्ये कंगना राणौत होस्ट होती. यंदाच्या सीझनमध्ये रितेश आणि फराह खान होस्ट आहेत. दरम्यान नुकतच कंगनाने शो मध्ये हजेरी लावली होती. तेव्हा तिने राम कपूरची चांगलीच शाळा घेतली. .लॉकअप २ च्या लेटेस्ट एपिसोडमध्ये कंगना राणौर राम कपूरवर भडकली आणि म्हणाली...'राम जी तुम्ही या खेळाला इतकं गांभीर्यानं घेयला नको होतं. जर तुम्ही या शोसाठी मोठे कलाकार आहात तर तुम्ही इकडे आलाच का? मी किती मूर्ख आहे हे दाखवायला?'.तेव्हा राम कपूरने सुद्धा स्पष्ट उत्तर दिलं. तो म्हणाला की, 'जेव्हा योग्य वेळ येईल तेव्हा मी माझा खरेपणा सगळ्यांसमोर आणेन आणि मी काय आहे ते चांगल्या प्रकारे सगळ्यांना दाखवेल' यावर कंगनाने सुद्धा प्रतीउत्तर दिलं. ती म्हणाली की, 'जर सुधरायचं असेल तर स्वत:चा बचाव करणं बंद करा' .शो सुरु झाला तेव्हा फराह खान आणि राम कपूरचा सुद्धा वाद झाला होता. तेव्हा फराहने रामला रिएलिटी चेक दिला होता. ती त्याला म्हणालेली की, 'तू लीड रोलमध्ये दिसतोय. परंतु इथं येऊन तू बॅकग्राऊंड अभिनेता बनला आहे. जो राम मी इथं पाहितेय तो मला अजिबात आवडत नाहीय.' .25 वर्षांनंतर पुन्हा गाजणार 'लगान'; आमिर खानसाठी परदेशात होणार खास सन्मान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.