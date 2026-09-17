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Anant Nag: दिग्गज अभिनेते अनंत नाग यांना फाळके सन्मान, पंतप्रधानांनी ट्वीट करुन दिल्या शुभेच्छा

Dadasaheb Phalke Award : दिग्गज अभिनेते अनंत नाग यांना दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. या सन्मानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
Anant Nag

Anant Nag

ESakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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नवी दिल्ली : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील भरीव योगदानाबद्दल दिग्गज कन्नड अभिनेते अनंत नाग (वय ७८) यांना सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या २०२४ च्या दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. येत्या २२ सप्टेंबर रोजी गुजरातच्या केवडिया येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ७२ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यामध्ये त्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला जाईल. या सन्मानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाग यांचे अभिनंदन केले आहे.

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