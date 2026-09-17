Anant Nag: दिग्गज अभिनेते अनंत नाग यांना फाळके सन्मान, पंतप्रधानांनी ट्वीट करुन दिल्या शुभेच्छा

नवी दिल्ली : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील भरीव योगदानाबद्दल दिग्गज कन्नड अभिनेते अनंत नाग (वय ७८) यांना सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या २०२४ च्या दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. येत्या २२ सप्टेंबर रोजी गुजरातच्या केवडिया येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ७२ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यामध्ये त्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला जाईल. या सन्मानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाग यांचे अभिनंदन केले आहे. .‘‘अनंत नाग यांनी सहज अभिनय, उत्कृष्ट बहुमुखी प्रतिभेच्या साहाय्याने अनेक दशके भारतीय चित्रपटसृष्टीवर, विशेषतः कन्नड चित्रपटांवर छाप उमटविली आहे. आतापर्यंत त्यांनी साकारलेल्या विविध भूमिकांमध्ये एक वेगळा प्रामाणिकपणा होता, ’’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे..FDA: अकरा रुपयांचे सलाईन ३२५ रुपयांना, दर नियंत्रणासाठी ‘एफडीए’चे ‘एनपीपीए’ला पत्र .ज्येष्ठ अभिनेते अनंत नाग कोण? (Actor Anant Nag)अनंत नाग यांचा जन्म ४ सप्टेंबर १९४८ रोजी झाला. अनंत नाग यांनी 'संकल्प' (Sankalpa) सिनेमाद्वारे कन्नड सिनेसृष्टीत मुख्य अभिनेता म्हणून पदार्पण केलं असून 'के.जी.एफ.' (KGF) सिनेमातील प्रभावी अभिनयामुळे ते नव्या पिढीशी जोडले गेले. इतकेच नव्हे तर अनंत नाग यांनी दूरदर्शनवर देखील काम केलं आहे..अन्य भाषांतही कामअनंत नाग यांनी त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीमध्ये तीनशेहून अधिक चित्रपटांमध्ये अभिनय केला असून त्यात अडीचशेहून अधिक कन्नड चित्रपटांचाही समावेश आहे. कन्नड चित्रपटांव्यतिरिक्त त्यांनी हिंदी, तेलुगू, मराठी, मल्याळी आणि इंग्रजी भाषांमधील चित्रपटांमध्ये अभिनय केला आहे..Mumbai-Goa Highway Chemical Leak : मुंबई-गोवा महामार्गावर पुगाव हद्दीत ज्वलनशील रसायन वाहून नेणाऱ्या कंटेनरला अपघात; सर्व यंत्रणांच्या सतर्कतेमुळे गणेशोत्सवातील भीषण दुर्घटना टळली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.