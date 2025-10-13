अय्यो! एवढ्या मोठ्या चित्रपटात अशी चूक? 'कांतारा चॅप्टर १' मध्ये ती गोष्ट पाहून नेटकऱ्यांनी लावला डोक्याला हात

ऋषभ शेट्टीच्या 'कांतारा चॅप्टर १' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. कोट्यवधींची कमाई करणाऱ्या या चित्रपटाची सपशेल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. यातील ऋषभ शेट्टीच्या अभिनयाचंदेखील कौतुक होतंय. त्याने या चित्रपटात त्याचा आजवरचा सगळ्यात उत्कृष्ट अभिनय केला आहे. त्यानेच या चित्रपटाचं दिग्दर्शनदेखील केलंय. मात्र सगळीकडे चित्रपटाची चर्चा सुरू असताना चित्रपटातील एका दृश्यात २० व्या शतकातील एक गोष्ट दिसली जी पाहून प्रेक्षक चकीत झालेत. ही एक मोठी चूक मानली जातेय. .ऋषभ शेट्टीचा कांतारा हा चित्रपट कमाईच्या बाबतीत इतर चित्रपटांना मागे टाकताना दिसतोय. आतापर्यंत या चित्रपटाने ५०० कोटींच्या वर कमाई केलीये. तर हा चित्रपट २०२२ रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'कांतारा' या चित्रपटाचा प्रिक्वेल आहे. तर या चित्रपटात दाखवण्यात आलेला काळ हा चौथ्या दशकातला आहे. याच चित्रपटातल्या गाण्यात एक चूक झाली आहे. या चित्रपटाच्या 'ब्रम्हकलश' या गाण्यात ही चूक झालीये. या गाण्यात एका सीनमध्ये सगळे गावकरी मिळून एकत्र जेवण करताना दिसतात. ते केळीच्या पानांवर जेवत आहेत. .काय आहे ही चूक? मात्र या सीनमध्ये जेवणाऱ्या गावकऱ्यांच्या पाठीमागे प्रेक्षकांना असं काहीतरी दिसलंय जे पाहून ही मोठी चूक असल्याचं बोललं जातंय. या गाण्यात ३:०६ मिनिटांवर एक मोठी प्लास्टिकची पाण्याची बाटली दिसत आहे. या चित्रपटाची कथा ही चौथ्या शतकातली आहे. आणि तेव्हा अशी प्लॅस्टिकची बाटली तिथे उपलब्ध नव्हती. प्लास्टिकचा शोध २० व्या शतकात लागला आहे. नेटकरी याबद्दल बोलताना या चुकीची तुलना ही २०१९ मध्ये 'गेम ऑफ थ्रोन्स' या सीरिजमध्ये दिसलेल्या स्टारबक्सच्या कपबशीसोबत केली आहे. .आधीच ठरलेलं मग व्होट कशाला घेता? फक्त दोनच मालिकांना पुरस्कार मिळाल्याने झी मराठीवर प्रेक्षक संतापले; म्हणतात, 'निव्वळ बोगस..' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.