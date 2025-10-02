Kantara 2 Twitter Review: कसा आहे रिषभ शेट्टीचा 'कांतारा चॅप्टर १'? ट्विटर रिव्ह्यू वाचून लगेच कळेल; नेटकरी म्हणतात

लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेता रिषभ शेट्टी याचा बहुप्रतीक्षित 'कांतारा चॅप्टर १' आज म्हणजेच २ ऑक्टोबर रोजी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झालाय. या चित्रपटाच्या पहिल्या भागाने प्रेक्षकांची प्रचंड वाहवा मिळवली होती. त्यात दिसणारा देव आणि गाणी हे सगळंच प्रेक्षकांच्या मनावर कोरलं गेलं होतं. आता या चित्रपटाचा दुसरा भाग आता प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. ट्विटरवर आता नेटकऱ्यांनी हा चित्रपट कसा आहे याबद्दल सांगितलं आहे. पाहा प्रेक्षकांना कसा वाटला 'कांतारा २'. .चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. या चित्रपटाचं प्रेक्षक कौतुक करत आहेत. अतिशय उत्तम दिग्दर्शन म्हणत चाहते या चित्रपटातील कलाकारांचं देखील कौतुक केलं आहे, अनोखं कथानक असल्याचं नेटकऱ्यांनी सांगितलं आहे. एका युजरने लिहिले, "या त्सुनामीला कोणी रोखू शकत नाही! 'कांतारा चॅप्टर १' - दैवी आणि अनोखी कथा, भन्नाट अभिनय आणि जबरदस्त सिनेमॅटिक अनुभव." .दुसऱ्या एका युजरने ऋषभ शेट्टीची प्रशंसा करताना म्हटलं, "एवढा मोठा प्रोजेक्ट इतक्या आत्मविश्वासाने आणि पूर्णत्वाने पडद्यावर आणणं, त्याच वेळी अभिनय करणं ही लहान गोष्ट नाही. पडद्यावर चित्रपटाचा उच्च स्तर आणि निर्मितीचे मूल्य स्पष्टपणे दिसते.' काही युजर्सनी चित्रपटाची व्हिज्युअल्स (दृश्ये) अतिशय आकर्षक असल्याचं म्हटलं आहे.पण काहींना हा चित्रपट फारसा रुचलेला नाही. पहिल्या भागापेक्षा हा चित्रपट फारसा चांगला नाही असं म्हटलंय. 'कांतारा चॅप्टर १' हा चित्रपटदेखील ऋषभ शेट्टीनेच दिग्दर्शित केला आहे. सध्या अनेक जण रिषभ शेट्टीच्या अभिनयाचं कौतुक करत आहेत. .'माझी तुझी रेशीमगाठ' नंतर पुन्हा एकत्र दिसणार श्रेयस तळपदे आणि प्रार्थना बेहेरे; दसऱ्याच्या मुहूर्तावर दिली गुडन्यूज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.