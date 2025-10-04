अतिशय साधी आणि गोड! 'कांतारा' फेम रिषभ शेट्टीच्या पत्नीला पाहिलंत का? प्रत्येक अडचणीत पतीच्या पाठीशी राहिली उभी

'कांतारा चॅप्टर १' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना भुरळ पाडलीये. 'कांतारा' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन रिषभ शेट्टी याने केलं होतं. त्याने त्यात प्रमुख भूमिका साकारत प्रेक्षकांना आपलंसं केलेलं. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर भरघोस कमाई केली होती. आता त्या चित्रपटाचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. 'कांतारा चॅप्टर १' ची देखील तितकीच चर्चा आहे. हा चित्रपटदेखील प्रेक्षकांना आवडलाय. या चित्रपटाचं दिग्दर्शनही रिषभ शेट्टी याने केलंय. रिषभचे अनेक फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. त्यात त्याची पत्नीही दिसतेय. तुम्ही त्याच्या पत्नीला पाहिलं आहे का? .'कांतारा चॅप्टर १' देखील ब्लॉकबस्टर ठरलाय. यात रिषभने उत्कृष्ट अभिनय केलाय. मात्र त्याने या यशाचं श्रेयं त्याच्या पत्नीलादेखील दिलं आहे. रिषभच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल फार कमी लोकांना ठाऊक आहे. रिषभचं लग्न झालेलं असून त्याच्या पत्नीचं नाव प्रगती शेट्टी आहे. २०१७ मध्ये ऋषभ आणि प्रगतीने लग्न केलं.या जोडप्याला २ मुले आहेत. ते दोघे नेहमीच त्यांचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. प्रगती दिसायला खूप सुंदर आहे. कुरळे केस आणि हसऱ्या चेहऱ्यामुळे ती एखाद्या साऊथच्या अभिनेत्रीसारखीच दिसते. ती कॉस्ट्यूम डिझायनर आहे. रिषभच्या अनेक चित्रपटाचं कॉस्ट्यूम डिझाइन तिने केलं आहे. .प्रगती सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रीय असते. ती प्रत्येक संकटात आपल्या पतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली आहे. कांतारा चॅप्टर १' बद्दल सांगायचं तर या चित्रपटाने आतापर्यंत ४८ ते ५० कोटींची कमाई केली आहे. .कपाळी भस्म, गळ्यात रुद्राक्षांच्या माळा घातलेल्या या मराठी अभिनेत्याला ओळखलं का? नाव वाचून चकीत व्हाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.