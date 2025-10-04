Premier

अतिशय साधी आणि गोड! 'कांतारा' फेम रिषभ शेट्टीच्या पत्नीला पाहिलंत का? प्रत्येक अडचणीत पतीच्या पाठीशी राहिली उभी

KANTARA FAME RISHABH SHETTY WIFE: 'कांतारा' चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या रिषभ शेट्टीच्या पत्नीला पाहिलंत का? त्यांचे फोटो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
rishab shetty wife pagati

rishab shetty wife pagati

esakal

Payal Naik
Updated on

'कांतारा चॅप्टर १' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना भुरळ पाडलीये. 'कांतारा' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन रिषभ शेट्टी याने केलं होतं. त्याने त्यात प्रमुख भूमिका साकारत प्रेक्षकांना आपलंसं केलेलं. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर भरघोस कमाई केली होती. आता त्या चित्रपटाचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. 'कांतारा चॅप्टर १' ची देखील तितकीच चर्चा आहे. हा चित्रपटदेखील प्रेक्षकांना आवडलाय. या चित्रपटाचं दिग्दर्शनही रिषभ शेट्टी याने केलंय. रिषभचे अनेक फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. त्यात त्याची पत्नीही दिसतेय. तुम्ही त्याच्या पत्नीला पाहिलं आहे का?

Loading content, please wait...
bollywood
Entertainment news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com