kantara: 'कांतारा'चा थरार आता मराठीतही पाहता येणार, कधी अन् कुठे वाचा एका क्लिकवर
kantara legend movie: कांतारा चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ घातल असून आता मराठीतून तुम्हाला पाहता येणार आहे. पण कुठे आणि कसे हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
Kantara Marathi version release date and platform: साउथमधील प्रसिद्ध अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मनं जिकली आहेत. कांतारा अ लिजेंड हा चित्रपट जगभरात गाजला. या चित्रपटात ऋषभने मुख्य भुमिका साकारली आहे. तसेच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ देखील घातला होता. या चित्रपटाने जबरदस्त कमीई केली होता. हा चित्रपट थेटरनंतर ओटीटीवर रिलीज करण्यात आला. निसर्गाच्या सानिध्यात राहून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांचे रक्षण करणाऱ्या देवीची कथा या चित्रपटात दाखण्यात आली आहे.