'लग्न झालं तरी त्याने माझ्यासोबत संबंध ठेवले' प्रसिद्ध गायकावर अभिनेत्रीचे गंभीर आरोप, परंतु पत्नीने आरोप फेटाळत चांगलंच सुनावलं

प्रसिद्ध पंजाबी गायक करण औजला हा सध्या त्याच्या गाण्यामुळे नाहीतर वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीनं त्यांच्यासोबत गंभीर आरोप केले आहेत. तिने 'लग्न होऊनही करणने माझ्यासोबत संबंध ठेवल्याचं' सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलय. तसंच याबाबत तिने काही स्क्रीनशॉट देखील शेअर केले आहेत..'तौबा तौबा सारख्या लोकप्रिय गाण्यांमुळे घराघरात घरात पोहोचलेला पंजाबी गायक करण औजला सध्या एका वादामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्ट्सनंतर त्याच्यावर एका परदेशी अभिनेत्रीने गंभीर स्वरूपाचे आरोप केलेत. 'एमएस गोरी' या नावाने ओळखली आणारी संबंधित अभिनेत्रीने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये तिने करण याच्याशी असलेल्या वैयक्तिक नात्याबाबत अनेक दावे केलेत. .तिच्या म्हणण्यानुसार, करणने त्याचं लग्न झाल्याची माहिती लपवून ठेवली. तसंच लग्न होईनही तिच्याशी संबंध ठेवले आणि नंतर तिची फसवणूक केली. यासोबतच तिने बाहेर काही बोलू नये, यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचाही प्रयत्न केल्याचा आरोप तिने केला आहे. या पोस्ट्समधी एमएस गोरीने असेही नमूद केले आहे..दरम्यान तिने पोस्ट शेअर करत काही डिजिटल पुरावे देखील शेअर केले आहे. यामध्ये तिने तिने करणच्या समर्थकांकडून काही धमक्या आल्याचही म्हटलय. परंतु या आरोपावर करण औजला किंवा त्यांच्या टीमकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. 2023 मध्ये करणने पलकसोबत मेक्सिकोमध्ये विवाह केला होता. .परंतु या सगळ्यात करणची पत्नी पलक औजला ही त्याच्यासोबत उभी आहे. तिने या घटनेची दखल घेत अफवांना पुर्णपणे फेटाळलं आहे. तिने एकदम खास शैलीत आणि शांततेत सगळ्या दाव्यांना खोटं म्हटलं. तसंच पती करणसोबत ठामपणे उभी असल्याचं तिने सांगितलं. तिच्या या पाठिंब्यामुळे सोशल मीडियावर तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होतोय.