'लग्न झालं तरी त्याने माझ्यासोबत संबंध ठेवले' प्रसिद्ध गायकावर अभिनेत्रीचे गंभीर आरोप, परंतु पत्नीने आरोप फेटाळत चांगलंच सुनावलं

KARAN AUJLA CONTROVERSY:‘तौबा तौबा’ गाण्यामुळे लोकप्रिय झालेला पंजाबी गायक करण औजला सध्या वादात सापडला आहे. परदेशी अभिनेत्री एमएस गोरीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत करणने लग्नाची माहिती लपवून आपल्याशी संबंध ठेवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
Apurva Kulkarni
Actress Accuses Punjabi Singer Karan Aujla: प्रसिद्ध पंजाबी गायक करण औजला हा सध्या त्याच्या गाण्यामुळे नाहीतर वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीनं त्यांच्यासोबत गंभीर आरोप केले आहेत. तिने 'लग्न होऊनही करणने माझ्यासोबत संबंध ठेवल्याचं' सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलय. तसंच याबाबत तिने काही स्क्रीनशॉट देखील शेअर केले आहेत.

