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बॉलिवूडनंतर आता मल्याळम इंडस्ट्रीत करण जोहरची एन्ट्री, पृथ्वीराजसोबत आणतोय भव्य 'ओडियन'

KARAN JOHAR ENTERS MALAYALAM CINEMA WITH ODIYAN THE AGE OF ILLUSION:बॉलिवूडचे प्रसिद्ध निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहर आता मल्याळम चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. धर्मा प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली 'ओडियन: द एज ऑफ इल्यूजन' या भव्य चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे.
KARAN JOHAR

KARAN JOHAR

esakal

Apurva Kulkarni
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DHARMA PRODUCTIONS ANNOUNCES ITS FIRST MALAYALAM FILM: 'कुछ कुछ होत कुछ कुछ होता है' आणि 'कभी खुशी कभी गम' यांसारख्या ब्लॉकबस्टर रोमॅटिक चित्रपटांचे दिग्दर्शन करून बॉलीवूडमध्ये आपले अढळ स्थान निर्माण करणारा निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहर आता मल्याळम चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

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Karan Johar
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