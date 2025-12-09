Premier

Karan Johar: उड्डाणाची भीती करण जोहरला भारी; लांब प्रवासात झोपीसाठी गोळ्यांचा आधार

Flight Anxiety: करण जोहरने प्रवासातील भीती आणि उड्डाणादरम्यान वाढणाऱ्या चिंतेबद्दल केलेल्या मनमोकळ्या खुलाशाने चाहत्यांमध्ये नवी चर्चा रंगली. फ्लाइट अँझायटी, करण जोहर खुलासा.
Karan Johar

Karan Johar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक चर्चेत राहणारा दिग्दर्शक करण जोहर अलीकडे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
bollywood
Karan Johar
Anxiety
domestic flights
Bollywood Celebrity Lifestyle
Indian cinema

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com