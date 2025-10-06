Karan Johar: करण जोहरची ‘रांझणा’च्या निर्मात्यांवर टीका

दिग्दर्शक आनंद एल. राय यांच्या ‘रांझणा’ या चित्रपटाचा एआयच्या सहाय्याने बदललेला शेवट दाखवत पुन्हा एकदा प्रदर्शित करण्यात आला. यामुळे निर्माते इरॉस इंटरनॅशनल आणि राय यांच्यात वाद पेटला..चित्रपटातील कलाकारांनीही या एआय-एडिटेड एंडिंगवर नाराजी व्यक्त केली होती. आता या वादात करण जोहर यांनी उघडपणे आनंद राय यांच्या बाजूने भूमिका घेत निर्मात्यांवर नैतिकतेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे..एका मुलाखतीत करण जोहरला विचारण्यात आलं, की चित्रपटाचा शेवट बदलून पुन्हा प्रदर्शित करण्याचा अधिकार कोणाला असावा? त्यावर करण म्हणाला, ‘‘जर निर्माता चित्रपटाचे हक्क पूर्णपणे मालकी हक्काने ठेवत असेल तर त्याला कायदेशीर हक्क असतो; पण नैतिक जबाबदारी वेगळी असते. माझ्याकडेही माझ्या चित्रपटांचे हक्क आहेत; पण काही बदल करायचा असल्यास मी नेहमी दिग्दर्शकाला विचारतो.’’.तो पुढे म्हणाला, ‘‘एखाद्या दिग्दर्शकाची परवानगी न घेता त्याच्या दृष्टिकोनात बदल करणे चुकीचं आहे. आनंद राय यांचा दृष्टीकोनच त्या चित्रपटाचं सार होतं. त्यामुळे त्यांना विचारणं ही केवळ व्यावसायिक नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी आहे..'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेत येणार तेजश्रीच्या चार सासू, 'होणार सुन मी या घरची'ची टीम येतीय स्वानंदीला भेटायला.. व्हिडिओ व्हायरल.त्याने निर्मात्यांवर भाष्य करत म्हटलं, ‘‘‘काय साध्य केलं तुम्ही बदल करून?’ म्हणजेच, या बदलामुळे चित्रपटाचं काही विशेष नुकसान किंवा फायदा झालेला नाही. कारण जे नैसर्गिक असतं, तेच लोकांपर्यंत पोहोचतं. एआयचा वापर केवळ अर्थपूर्ण ठिकाणीचव्हायला हवा.’’ ‘रांझणा’च्या नव्या आवृत्तीने सर्जनशील स्वातंत्र्य आणि नैतिकजबाबदारीचा प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.