करण जोहरला हवा आहे आयुष्याचा जोडीदार! म्हणाला, ‘लग्न कदाचित शक्य नाही, पण…’

KARAN JOHAR SAYS MARRIAGE MAY NOT BE POSSIBLE FOR HIM: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहर आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे अनेकदा चर्चेत असतो. नुकतेच त्याने सोशल मीडियावर मुलांचे फोटो शेअर केलेत. करण सरोगसीच्या माध्यमातून दोन मुलांचा वडील झाला आहे. त्याची मुलगी रुही आणि मुलगा यश अशी दोघांची नावे आहेत. सिंगल फादर असलेल्या करणला आता आपल्या आयुष्यात जोडीदार हवा आहे. 'लग्न शक्य नसल्याचं वाटत असलं, तरी आयुष्यात एक प्रेमळ जोडीदार मिळावा,' अशी इच्छा त्याने व्यक्त आहे. .करण जोहरला हवा आहे आयुष्याचा जोडीदारकरण जोहरच्या ‘कॉफी विथ करण’ या शोमध्ये विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांनी हजेरी लावली. तेव्हा करणने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मनमोकळेपणाने संवाद साधला. यावेळी विजयने करणला त्याची एखादी इच्छा व्यक्त करण्यास सांगितलं. त्यावर करण म्हणाला की, 'मला आयुष्यात एक असा जोडीदार हवा आहे. ज्याच्यासोबत तो आपल्या मनातील गोष्टी शेअर करू शकेल, आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊ शकेल आणि आपल्या मोठ्या यशाचा आनंदही एकत्र साजरा करू शकेल.' .‘माझ्या मुलांचा समान पालक असावा’पुढे बोलताना करण जोहर असही म्हणाला, “मला रिलेशनशिपमध्ये राहायचं आहे. लग्न कदाचित माझ्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. पण मला असा जोडीदार हवा आहे, ज्याच्यासोबत मी सगळं काही शेअर करू शकेन. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण साजरा करू शकेन. तसेच, जो माझ्या दोन्ही मुलांचा माझ्या इतकाच प्रेमाने सांभाळू शकेल. तसंच आयुष्यात अशी व्यक्ती हवी आहे, जिला मी आपलं म्हणू शकेल आणि जिच्या येण्याने त्याचं आयुष्य अधिक परिपूर्ण होईल.' असं करणने म्हटलंय. .'माझ्यावर होणाऱ्या मीम्सवर मीही हसतो'; सचिन पिळगांवकर ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच बोलले, म्हणाले...'ही माझी पोरं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.