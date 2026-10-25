Karan Wahi Breakup Statement : १० वर्षांच्या वयाच्या अंतरापासून ते लग्नाच्या चर्चांपर्यंत; करण वाहीने उघड केले एक्स-गर्लफ्रेंडसोबतच्या नात्याचे सत्य!

अभिनेता करण वाही आणि त्याची एक्स-गर्लफ्रेंड उदिती सिंह यांच्या ब्रेकअपची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच रंगात आली आहे. 'बिग बॉस'च्या घरात उदितीने त्यांच्या नात्याबद्दल आणि ब्रेकअपमागच्या कारणांबद्दल काही खुलासे केल्यानंतर, आता खुद्द करण वाहीने एका मुलाखतीमध्ये या संपूर्ण प्रकरणावर आपले मौन सोडले आहे. नात्यातील दुरावा आणि लग्नाच्या चर्चांबाबत त्याने आपली बाजू मांडली आहे..लग्नाच्या चर्चा आणि वयाच्या अंतरावर स्पष्टीकरणएका मुलाखतीदरम्यान बोलताना करण वाहीने स्पष्ट केले की, आमचे कधीही लग्न ठरले नव्हते किंवा लग्नाची कोणतीही पक्की प्लॅनिंग झाली नव्हती.जेव्हा मी तिच्यासोबत नात्यात आलो होतो, तेव्हा माझा विचार हा संबंध लग्नापर्यंत नेण्याचा होता, ज्याचा अनेकांनी चुकीचा अर्थ काढून 'लग्न होणार होते' असे समजले.दोघांच्या वयामध्ये १० वर्षांचे अंतर असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना त्याने सांगितले की, नात्यात असताना आमचे विचार आणि दृष्टिकोन वेगळे ठरले..Madhuri Dixit Kon Honaar Karodpati : "बाई, तुम्ही खूप कडक बोलताय..."; शिक्षिकेसमोर थेट विद्यार्थी बनली माधुरी दीक्षित! 'कोण होणार करोडपती'मधील सुंदर क्षणाचा व्हिडिओ व्हायरल!."आमच्यात पुरेशी सुसंगतता नव्हती" - करण वाहीनात्यात दुरावा का आला यावर बोलताना करणने सांगितले की, आमच्यात परस्पर सुसंगतता नव्हती, किमान माझ्या बाजूने हेच सत्य आहे.उदितीने सांगितलेल्या काही कारणांवर आणि छोट्या-मोठ्या वादांवर प्रतिक्रिया देताना त्याने सांगितले की, नात्याचा अंत होण्यासाठी कोणतीही एकच गोष्ट कारणीभूत ठरत नाही.या नात्याविषयी बोलताना त्याने असेही म्हटले की, तिच्याबद्दल आणि माझ्या स्वतःच्या मानसिक शांततेसाठी मी यावर अधिक काही बोलू इच्छित नाही, पण जे झाले ते दोन्ही बाजूंच्या सहमतीने झाले..६ इंचाचा हा सागरी जीव फोडतो बुलेटप्रूफ काच! कसं ते जाणून घ्या !.सेलिब्रिटी वर्तुळात या दोघांच्या जुन्या नात्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, दोघांनी आपापल्या बाजूने वेगवेगळे पैलू मांडल्यामुळे चाहत्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.