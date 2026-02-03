ना ओरडली, ना मारलं... जेहला धाक दाखवण्यासाठी करिना कपूरने जे केलं ते पाहून नेटकरी म्हणतात, 'ही तर आमच्या आईसारखीच...'

बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर इंडस्ट्रीमधील टॉप अभिनेत्रींनपैकी एक आहे. तिने कायमच आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. करीना चित्रपटांसोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चाहत्यांमध्ये चर्चेत राहिली. तिने घटस्फोटीत सैफ अली खानशी लग्न करण्याचा घेतलेला निर्णय हा कायमच चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय राहिलाय. करीना आणि सैफ एकमेकांसोबत कायमच आनंदी दिसतात. त्यांना तैमूर आणि जेह अशी दोन मुलं आहेत. करीना आणि सैफ दोघे मिळून त्यांना वळण लावताना दिसतात. अशातच आता करीनाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात ती जेहवर रागावताना दिसतेय. .कलाकार असले तरी आईची ड्युटी अभिनेत्रींना चुकलेली नाही. करीना एक खूप चांगली आई आहे हे तिने वेळोवेळी सिद्ध केलंय. ती मुलांच्या शाळेच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला आवर्जून हजेरी लावते. आपल्या शुटिंगमधून वेळ काढून ती मुलांसोबत मस्ती करताना दिसते. ती आपल्या मुलांवर ओरडतानाही दिसते. अशातच आता एका कार्यक्रमाला करीनाने तिचा धाकटा मुलगा जेह याच्यासोबत हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात करीना जेहला ओरडतेय. मात्र ती त्याला मारत नाही किंवा सगळ्यांसमोर जोरात ओरडतही नाही. ती फक्त त्याला धाकात ठेवण्यासाठी एकच गोष्ट करते. ते म्हणजे डोळे दाखवते. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये करीना एका खुर्चीत बसली आहे. बाजूला खेळणाऱ्या जेहला एका गोष्टीपासून अडवण्यासाठी ती त्याचं नाव जोरात घेते. जेह तिच्याकडे बघतो तेव्हा ती डोळे मोठे करूनच इशाऱ्याने नाही म्हणून खुणावते. असं वागायचं नाही असं म्हणत तोंडाने नाही एवढंच म्हणते. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी आता तिची आपल्या आईसोबत तुलना करत आहेत. सगळ्या आई या सारख्याच असतात असं नेटकरी म्हणत आहेत. सगळ्या आई आपल्या मुलांवर मोठे डोळे करून बघतात आणि मुलं घाबरतात, ही पण आमच्या सर्वसाधारण भारतीय आईसारखीच आहे असं नेटकरी म्हणतायत. हा व्हिडिओ पाहून तर अनेकांना हसू फुटलंय. .ज्ञानदा रामतीर्थकरने पहिल्यांदा प्रेमाबद्दल घरी सांगताच वडिलांनी दिलेली अशी प्रतिक्रिया; म्हणाली, 'साखरपुड्याच्या दिवशी जाणवलं की...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.