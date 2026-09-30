ओह तेरी! कधीकाळी एकमेकींना घातलेल्या शिव्या; आता शाहिदची पत्नी आणि एक्स गर्लफ्रेंड एकत्र, पाहून नेटकरी चकीत

बॉलिवूड अभिनेता शाहिद कपूर आणि बेबो करीना कपूर यांची लव्हस्टोरी तर सगळ्यांना ठाऊक आहे. २००४ पासून २००७ पर्यंत हे दोघे एकमेकांना डेट करत होते. मात्र नंतर त्यांचं ब्रेकअप झालं. त्यानंतर ते दोघे एकमेकांचं तोंडही पाहत नव्हते. एखाद्या कार्यक्रमात भेटल्यावर एकमेकांकडे पाहतही नव्हते. मात्र आता असं काहीतरी घडलंय ज्यामुळे चाहते देखील चकीत झालेत. शाहिद कपूरची पत्नी मीरा राजपूत आणि करीना कपूर एकत्र दिसल्या आहेत. त्यामुळे अभिनेत्याची पत्नी आणि एक्स गर्लफ्रेंड या दोघी एकत्र कशा असा प्रश्न आता नेटकऱ्यांना पडलाय. कारण त्यांना असं काहीतरी दिसलंय ज्याची कुणालाही सुतराम शक्यता दिसत नव्हती. .करीना कपूरने इंस्टाग्रामवर मीरा राजपूतसोबतचा फोटो शेअर केलाय. तर मीराने देखील करीनाबद्दलची एक पोस्ट शेअर केलीये. ज्यामध्ये अभिनेत्रीसोबतचे फोटो शेअर करत तिने करीनाचं कौतुक केलं आहे. या दोघी एकत्र येण्याचं सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे करीनाचा नवीन शो. लवकरच करीनाचा एक नवीन कार्यक्रम सुरू होणार आहे ज्याचं नाव आहे 'व्हॉट वूमन वॉन्ट'. या शोमध्ये मीराने हजेरी लावली होती. या भागाचं शुटींगदेखील झालं आहे. मात्र या दोघी एकत्र कशा आल्या याबद्दल अजूनही चाहते संभ्रमात आहेत. .मीराने करीनासोबतचे फोटो शेअर केलेत. फोटो शेअर करताना मीराने करीनासाठी एक खास आणि प्रेमळ नोटही लिहिली. मीराने लिहिलं, “महिलांना फक्त स्वतःसारखं राहायचं असतं. मला शोमध्ये आमंत्रित केल्याबद्दल आणि स्वतः एक अप्रतिम महिला असल्याबद्दल करीना कपूर खानचे आभार.” मीराच्या या पोस्टवरून शोमध्ये तिची आणि करीनाची झालेली बातचीत खास आणि मनमोकळी असल्याचं दिसून येतं..किती बोअर... कसा होता झी मराठीच्या 'धाकट्या सुनबाई'चा पहिला भाग? कथा पाहून प्रेक्षकांना आठवली 'ही' हिंदी मालिका, म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.