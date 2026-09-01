मुलगा असून रडतोस? असं म्हणणं चुकीचं; करीना कपूरने सांगितलं ती मुलांना कशी वाढवतेय, म्हणते, 'माझ्या मुलाला रडू आलं तर...

बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर कायमच सोशल मीडियावर चर्चेत असते. तिच्या चित्रपटांसोबतच ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चाहत्यांमध्ये चर्चेत असते. ती तिच्या बिनधास्त बोलण्यामुळेही सगळ्यांच्या नजरेत येते. काही दिवसांपूर्वी करीनाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला ज्यात ती जिममधून बाहेर पडताना तिचं पोट दिसत होतं. त्यामुळे अनेकांनी ती पुन्हा गरोदर असल्याचं म्हटलं. मात्र करीनाच्या टीमने या सगळ्या अफवा असल्याचं सांगितलं. आता करिनाने ती तिच्या दोन्ही मुलांना कशी वाढवते याबद्दल सांगितलं आहे. .करीना तैमूर आणि जेह या दोघांची आई आहे. ती अनेकदा त्यांच्यासोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते. समाजात अनेकदा मुलांना तू मुलगा आहेस मुलासारखा राहा, मुलीसारखा काय रडतोस असं म्हणताना ऐकतो. मात्र त्याचा त्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम होतो. मनातल्या भावना दाखवता न आल्याने त्याचा परिणाम त्यांच्या हृदयावरही होतो. आता करीनाने ती तिच्या मुलांना वाढवताना काय करते हे सांगितलं आहे. ‘दायरा’ सिनेमाच्या प्रमोशनमध्ये दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिने तिच्या मुलांना संवेदशीलता शिकवली असल्याचं सांगितलं. .करीना म्हणाली, “शेवटी मी दोन मुलांची आई आहे आणि अर्थातच सध्याच्या सामाजिक स्थितीची मला भीती वाटते. एक आई म्हणून आपल्याला नेहमी आपल्या मुलांना चांगल्याच गोष्टी शिकवायच्या असतात आणि आपण कायम तो प्रयत्न करत असतो. मुलांचे संरक्षण करायचे असते आणि त्यांना जबाबदारीची जाणीव करून द्यायची असते, त्यामुळे मी नेहमीच माझ्या दोन्ही मुलांना माणुसकी आणि प्रेम द्यायला शिकवत असते.” .पुढे ती म्हणाली, “पुरुषांनी आणि मुलांनी नेहमी संवेदनशील आणि प्रेमळ असावे. अनेकदा मुलांपेक्षा मुली या फार संवेदनशील असतात, असा विचार केला जातो, पण ते खरे नाही. आज असे अनेक पुरुष आणि मुले आहेत, ज्यांना संवेदनशील असण्याची किंवा एखाद्या मुलीसमोर अथवा आपल्या आईसमोर रडण्याची भीती वाटत नाही. माझ्या मुलाला जेव्हा रडावेसे वाटते, तेव्हा मी त्याला रडायला सांगते. कारण त्याने त्या भावना समजून घेणे आणि त्याचा अनुभव घेणे हे खूप महत्त्वाचे आहे.” करीना कपूर खानचा ‘दायरा’ हा सिनेमा १८ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. .'सनई चौघडे' मधील आईच्या भूमिकेसाठी बारीक झाली अदिती सारंगधर; कसं घटवलं वजन? म्हणाली- दररोज धने- जिऱ्याचं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.