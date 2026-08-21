करीना कपूर खान तिसऱ्यांदा आई होणार? व्हायरल व्हिडीओमुळे चर्चेला उधाण; सत्य काय?

KAREENA KAPOOR PREGNANCY RUMOURS VIRAL VIDEO TRUTH: बॉलिवूड अभिनेत्री कपूर हिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. व्हिडिओ पाहून करीना कपूर प्रेग्नेंट असल्याचा दावा अनेकांनी केलाय. परंतु तिच्या टीमकडून हा दावा खोटा असल्याचं सांगण्यात आलय. व्हिडिओमध्ये करिना कारकडे जाताना दिसतेय. तसंच यावेळी तिच्यासमोर एका व्यक्तीनं छत्री सुद्धा धरतोय. ती बेबी बंप लपवत असल्याचं अनेकांनी म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..व्हिडिओमध्ये करीना प्रेग्नेंट असल्यासारखी दिसत असल्याचा दावा नेटकऱ्यांनी केलाय. यावेळी व्हिडिओवर करीना आणि सैफ तिसऱ्यांदा आई-बाबा होणार का? अशा चर्चा रंगताना पहायला मिळतय. परंतु तिच्या टीमकडून 'करीना कपूर प्रेग्नंट नसल्याचं' स्पष्ट केलय. तिच्या टीमशी सुत्रांनी संपर्क साधला असता, 'करीना प्रेग्नेंट नाही. हे खरं नाही' असं स्पष्टीकरण देण्यात आलय. तसंच एका सुत्रांनी मजेशीर कारण देत म्हटलं की, 'हे केवळ पास्ता, पिझ्झा आणि व्हेकेशन आणि खराब कॅमेरा अँगलचा परिणाम आहे.'.करीना आणि सैफ काही दिवसांपूर्वी मुलांसोबत व्हॅकेशनसाठी गेले होते. १६ ऑगस्ट रोजी सैफचा वाढदिवस होता. त्यामुळे एकत्र कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी ते फिरायला गेले होते. करीनाने तिथले फोटो देखील शेअर केले आहे. त्यातही तिचं बेबी बंप दिसत नाहीय. त्यामुळे ही केवळ अफवा असल्याचं बोललं जातय. .दरम्यान काही वर्षांपूर्वी करिनाने एका मुलाखतीत 'भविष्यात आणखी मुलं नकोत' असं स्पष्टपणे सांगितलं होतं. करीनाने सांगितलं होतं की, सैफने प्रत्येक दशकात एक मूल होण्याचा अनुभव घेतला आहे. त्याला वयाच्या विसाव्या, तिसाव्या, चाळिशी आणि आता पन्नाशीतही मुलं झाली आहेत. मात्र, साठाव्या वर्षी असं होणार नाही, असं तिने सैफला सांगितल्याचं म्हटलं होतं. .श्वेता तिवारीच्या तक्रारीनंतर ऑनलाइन डिलिव्हरीवर प्रश्नचिन्ह, तुकाराम मुंढे काय अॅक्शन घेणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.