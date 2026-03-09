‘आता सिनेमांमध्ये काही मजाच उरलेली नाही’, धुरंधरसारख्या चित्रपटाबद्दल बोलताना करिना म्हणाली...'प्रेम किंवा रोमँटिक सीन्स...'

KAREENA KAPOOR SHARES HONEST OPINION ON BOLLYWOOD: बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री करिना कपूर हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. करिनाने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिलेत. दरम्यान अशातच करिना कपूर एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलीय. तिने सिनेसृष्टीबद्दल असलेलं तिचं मत व्यक्त केलय. .अलीकडील काळात अॅक्शनप्रधान आणि हिंसाचारावर आधारित चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर मोठ्या प्रमाणात यश मिळवत आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टीत या ट्रेंडवर सतत चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री करिना कपूरने सध्याच्या चित्रपटांच्या आशयाबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. .करिना आपलं मत व्यक्त करत म्हणाली, "सध्याच्या अनेक चित्रपटांमध्ये थ्रिलर, क्राईम आणि रक्तपात यांसारख्या घटकांवर अधिक भर दिला जात आहे. अशा प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये पूर्वीप्रमाणे मनोरंजन, रंगत, गाणी, प्रेम किंवा रोमँटिक भावना यांचा अभाव जाणवतो. महिलांसाठी ठोस आणि सशक्त भूमिका असलेली पटकथादेखील कमी प्रमाणात मिळत आहे. चित्रपटांमधील कथानक आणि पात्रांच्या मांडणीबाबत अधिक वैविध्य असणे आवश्यक आहे." .दरम्यान, 'अॅनिमल', 'जवान' आणि 'पठाण' यांसारख्या अॅक्शनप्रधान चित्रपटांच्या यशानंतर हिंदी चित्रपटसृष्टीत अशा प्रकारच्या कथानकांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे; मात्र या ट्रेंडबाबत विविध कलाकारांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर येत असून, भविष्यात चित्रपटसृष्टीतील आशय कोणत्या दिशेने विकसित होतो, याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे..बिग बॉसच्या घरातून बाहेर येताच रुचिता पहिल्यांदा भेटली 'या' व्यक्तीला, म्हणाली...'जुगलबंदी आता...' Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.