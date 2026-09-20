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‘आधी स्वतःकडे पाहा!’ कतरिनाच्या वाढलेल्या वजनाच्या ट्रोलिंगवर अली जाफरचा संतापला, म्हणाला...

ALI ZAFAR REACTS TO KATRINA KAIF POST PREGNANCY WEIGHT TROLLING:प्रसूतीनंतर कतरिना कैफच्या वाढलेल्या वजनावरून सोशल मीडियावर ट्रोलिंग करण्यात आलं. यावर अली जाफरने प्रतिक्रिया देत ट्रोलर्सना सुनावलं.
ALI ZAFAR ON KATRINA TROLLING

ALI ZAFAR ON KATRINA TROLLING

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ALI ZAFAR SAYS LOOK AT YOURSELF FIRST OVER KATRINA KAIF TROLLING: अभिनेत्री कतरिना कैफ सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे आणि मातृत्वामुळे चर्चेत आहे. मात्र, प्रसूतीनंतर तिच्या वाढलेल्या वजनावरून सोशल मीडियावर तिला ट्रोल करण्यात आलं आहे. महिलांच्या दिसण्यावरून मत बनवण्याऐवजी त्यांच्या संघर्षाकडे आणि व्यक्तिमत्त्वाकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याचे आवाहन अली जाफरने केले. अली आणि कतरिना यांनी यापूर्वी २०११ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' या चित्रपटात एकत्र काम केले आहे.

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