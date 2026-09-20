‘आधी स्वतःकडे पाहा!’ कतरिनाच्या वाढलेल्या वजनाच्या ट्रोलिंगवर अली जाफरचा संतापला, म्हणाला...

ALI ZAFAR SAYS LOOK AT YOURSELF FIRST OVER KATRINA KAIF TROLLING: अभिनेत्री कतरिना कैफ सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे आणि मातृत्वामुळे चर्चेत आहे. मात्र, प्रसूतीनंतर तिच्या वाढलेल्या वजनावरून सोशल मीडियावर तिला ट्रोल करण्यात आलं आहे. महिलांच्या दिसण्यावरून मत बनवण्याऐवजी त्यांच्या संघर्षाकडे आणि व्यक्तिमत्त्वाकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याचे आवाहन अली जाफरने केले. अली आणि कतरिना यांनी यापूर्वी २०११ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' या चित्रपटात एकत्र काम केले आहे.. कतरिनाच्या वजनवाढीवर एका नेटकऱ्याने केलेल्या आक्षेपार्ह आणि महिलाविरोधी टिप्पणीचा संदर्भ देत अलीने एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपली भूमिका मांडली. "एका पुरुषाने माझ्या सहकलाकाराबद्दल बोलताना ती पूर्वी कशी दिसायची आणि आता कशी दिसते, यावर नाराजी व्यक्त केली. एक पुरुष म्हणून आपल्याला आधी स्वतःकडे पाहण्याची आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टी सुधारण्याची गरज आहे," असे त्याने सांगितले..कतरिनाबद्दल करण्यात आलेल्या या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना अली जाफरने पुरुषांच्या मानसिकतेवर प्रश्न उपस्थित केला. महिलांच्या दिसण्यावरून त्यांच्याबद्दल मत बनवण्यापेक्षा पुरुषांनी आधी स्वतःकडे पाहण्याची गरज असल्याचं त्याने म्हटलं..एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये बोलताना अली म्हणाला, "एका पुरुषाने माझ्या सहकलाकाराबद्दल बोलताना ती पूर्वी कशी दिसायची आणि आता कशी दिसते, यावर नाराजी व्यक्त केली. एक पुरुष म्हणून आपल्याला आधी स्वतःकडे पाहण्याची आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टी सुधारण्याची गरज आहे." . पदराने अचानक पेट घेतला, केसांपर्यंत आग गेली! जुई गडकरीने सांगितला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग, म्हणाली...'पाठीला जोरात चटका बसला अन्...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.