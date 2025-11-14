Premier

Viral Video : बाळाला घेऊन कतरिना घरी पोहचली! हॉस्पिटलमधून बाहेर पडतानाचा व्हिडिओ चर्चेत

Katrina Kaif Discharged 7 Days After Baby Birth Viral Video: कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांना मुलगा झाल्यानंतर सात दिवसांनी कतरिनाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला. बाळासह दोघेही घरी रवाना होतानाचा त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
Viral Video

Katrina Kaif Discharged 7 Days After Baby Birth Viral Video

Apurva Kulkarni
Katrina Kaif Hospital Discharge : बॉलिवूडमधील सर्वांत लोकप्रिय जोडी कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांना मुलगा झाल्यानंतर चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव केला. सोशल मीडियावर पोस्ट करत कतरिना विकीने चाहत्यांना गुड न्युज दिली होती. दरम्यान आता मुलाच्या जन्मानंतर सात दिवसांनी म्हणजेच गुरुवारी 14 नोव्हेंबर रोजी कतरिनाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळालाय.

