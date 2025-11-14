Viral Video : बाळाला घेऊन कतरिना घरी पोहचली! हॉस्पिटलमधून बाहेर पडतानाचा व्हिडिओ चर्चेत

Katrina Kaif Hospital Discharge : बॉलिवूडमधील सर्वांत लोकप्रिय जोडी कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांना मुलगा झाल्यानंतर चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव केला. सोशल मीडियावर पोस्ट करत कतरिना विकीने चाहत्यांना गुड न्युज दिली होती. दरम्यान आता मुलाच्या जन्मानंतर सात दिवसांनी म्हणजेच गुरुवारी 14 नोव्हेंबर रोजी कतरिनाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळालाय. .कतरिना आणि विकी कौशल यांना 7 नोव्हेंबर रोजी बाळ झालं होतं. त्यानंतर चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छाचा वर्षावर केला. बाळाच्या जन्माच्या सात दिवसानंतर कतरिना आणि विकी बाळाला घरी घेऊन आले. या दरम्यान त्यांचा रुग्णालयाबाहेरील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये विकी कतरिना हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना दिसत होते. यावेळी कतरिना आपल्या नवजात बाळाला गाडीतून घरासाठी रवाना होताना पहायला मिळाली. तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. कतरिनाच्या चाहत्यांनी व्हिडिओला पसंती दाखवली आहे. .दरम्यान बाळाच्या येण्याने कौशल कुंटुंबात उत्साह आहे. काही दिवसापूर्वी कतरिनाच्या सासऱ्यांनी म्हणजेच शाम कौशल यांनी आजोबा झाल्याचा आनंद व्यक्त केला होता. तसंच विकी कौशलच्या भावाने देखील मामा झाल्याचा आनंद व्यक्त केला होता. आता त्यात बाळ घरी आल्यानं कौशल कुटुंबियाचा आनंद द्विगुणित झाला आहे. .कतरिना आणि विकी यांनी 9 डिसेंबर 2021 रोजी लग्नगाठ बांधली होती. भव्य समारंभात त्यांचं लग्न पार पडलं. राजस्थामधील सवाई माधोपूर इथं त्यांनी लग्न केलं. दरम्यान आता त्यांच्या घरात नव्या पाहुण्याचं आगमन झाल्यानं चाहत्यांनी देखील आनंद व्यक्त केलाय. .'मला म्हणालेला, इच्छित वर प्राप्त होवो' अशोकमामा निवेदिता यांची केमिस्ट्री पुन्हा टिव्हीवर, निवेदिता म्हणाल्या, '37 वर्षानंतर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.