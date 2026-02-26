Premier

'चार दिवस सासूचे पेक्षा भुवनेश्वरीसाठी जास्त मेहनत घेतली' कविता मेढेकर 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा' मालिकेबद्दल बोलताना म्हणाल्या...

KAVITA MEDHEKAR ON PLAYING BHUVANESHWARI: झी मराठीवरील ‘तुला शिकवीन चांगलाच धडा’ या गाजलेल्या मालिकेत भुवनेश्वरीची भूमिका साकारताना अभिनेत्री कविता मेढेकर यांनी घेतलेल्या मेहनतीबद्दल त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला.
Apurva Kulkarni
Updated on

KAVITA MEDHEKAR ON BHUVANESHWARI ROLE PREPARATION: तुला शिकवीन चांगलाच धडा ही झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेनं जवळपास दोन वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. २५ मे २०२५ रोजी या मालिकेनं प्रेक्षकांचं निरोप घेतला. मालिकेतील अधिपती, चारुहास भुवनेश्वरी आणि मास्तरीन बाई अशा चौघांची एक वेगळी स्टोरी मालिकेतून दाखवण्यात आली.

