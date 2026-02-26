'चार दिवस सासूचे पेक्षा भुवनेश्वरीसाठी जास्त मेहनत घेतली' कविता मेढेकर 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा' मालिकेबद्दल बोलताना म्हणाल्या...

KAVITA MEDHEKAR ON BHUVANESHWARI ROLE PREPARATION: तुला शिकवीन चांगलाच धडा ही झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेनं जवळपास दोन वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. २५ मे २०२५ रोजी या मालिकेनं प्रेक्षकांचं निरोप घेतला. मालिकेतील अधिपती, चारुहास भुवनेश्वरी आणि मास्तरीन बाई अशा चौघांची एक वेगळी स्टोरी मालिकेतून दाखवण्यात आली..दरम्यान या मालिकेत अभिनेत्री कविता मेढेकर हिने पहिल्यांदा निगेटिव्ह पात्र साकारलं होतं. अधिपतीची सावत्र आई म्हणजेच भुवनेश्वरीचं पात्र कविता यांनी साकारलं होतं. हे पात्र प्रचंड गाजलं. दरम्यान अशातच अमोल परचुरेंना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये कविता मेढेकर यांनी त्यांच्या अभिनयाबद्दल अनेक गोष्टी शेअर केल्यात. यावेळी भुवनेश्वरीचं पात्रासाठी कशी तयारी केली? याबद्दलही त्यांनी सांगितलं. .मुलाखतीत बोलताना कविता मेढेकर म्हणाल्या की, 'चार दिवस सासूचे' या मालिकेत मी जेवढी मेहनत घेतली नाही, त्यापेक्षा दुप्पट मेहनत मला तुला शिकवीन चांगलाच धडा या मालिकेसाठी घ्यावी लागली. कारण भुवनेश्वरीच्या पात्राला नकार देण्यासाठी काहीच कारण नव्हतं. कारण मनात होतं की, खरंच हे जमेल आपल्याला. कारण माझं खरं आयुष्य, खरा स्वभाव हा भुवनेश्वरीच्या विरुद्ध होता.'.पुढे बोलताना कविता म्हणाल्या की, 'दिग्दर्शक, लेखक, निर्माते यांनी सगळ्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला. मालिकेची निर्माती शर्मिष्ठा राऊत होती. परंतु ती माझ्या भुमिकेसाठी ठाम होती. आपण कविता ताईला कास्ट करुया, ती खुप छान करेल. असं ती सतत म्हणायची.'.'त्यावेळी मी कोणतीही लूक टेस्ट दिली नव्हती. अद्वैत दादरकर आणि संपुर्ण टीमने माझ्यावर विश्वास दाखवला. मी थेट प्रोमो शूट केला. बाकी लूक वगैरे कसं करायचं हे माझं मी ठरवलं होतं. या सगळ्यामध्ये प्रोडक्शन टीमने मला खूप मदत केली. मला त्यावेळी भाषा, उच्चार, या सगळ्यासाठी खुप मेहनत घ्यावी लागली. कारण यापूर्वी मी कधीचं असं पात्र साकारलं नव्हतं.'.आमच्यामध्ये वाद आहेत... भावासोबतच्या नात्यामधील तणावावर पहिल्यांदाच बोलला अजिंक्य देव; म्हणाला- एक भाऊ म्हणून ... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.