KBC 17 मध्ये विचारला रामायणाबद्दल सोपा प्रश्न, स्पर्धक विचारच करत राहिली; तुम्ही लगेच उत्तर देऊ शकाल का?

छोट्या पडद्यावरील गाजलेल्या कार्यक्रमांपैकी एक असणारा लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणजे 'कौन बनेगा करोडपती'. यात हॉट सीटवर बसणाऱ्या स्पर्धकाला वेगवेगळे सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न विचारले जातात. त्या प्रश्नांची योग्य उत्तर देणारा व्यक्ती करोडपतीदेखील होतो. तर काही लाखोंची रक्कम जिंकून जातात. मात्र काही स्पर्धकांना साध्या प्रश्नांची उत्तरं देखील येत नाहीत. असाच एक अगदी साधा प्रश्न एका स्पर्धकाला विचारण्यात आला होता. मात्र त्या स्पर्धकाला या प्रश्नाचं उत्तर लगेच देता आलं नाही. तुम्हाला येतंय का हे उत्तर? .'कौन बनेगा करोडपती १७' या कार्यक्रमात नुकताच एक धमाकेदार भाग प्रसारित करण्यात आला. ज्यात हॉटसीटवरील स्पर्धकाला रामायणासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र तो प्रश्न ऐकून हॉटसीटवर बसलेला स्पर्धक गोंधळून गेला. नुकत्याच प्रसारित झालेल्या भागात हॉटसीटवर बसलेल्या स्पर्धकाचं नाव श्रद्धा होतं. ७.५० लाख रुपयांसाठी त्यांना 'रामायण'शी संबंधित एक प्रश्न विचारला गेला. तो पुढीलप्रमाणे- वाल्मिकी रामायणनुसार, भगवान राम यांनी सुग्रीवाला प्रतिज्ञेची आठवण करून देण्यासाठी कोणातर्फे निरोप पाठवला होता? A) हनुमान, B) लक्ष्मण, C) अंगद, D) भरत. .हा प्रश्न पाहून श्रद्धा गोंधळल्या आणि त्यांनी कोणतीही रिस्क न घेता 'ऑडियन्स पोल' या लाइफलाईनचा वापर केला. त्याचवेळी त्यांनी बिग बींकडेही मदत मागितली. त्यावर बिग बींनी त्यांना हिंट देत म्हटलं की ही ती व्यक्ती आहे जी भगवान रामासोबत वनवासात होती." त्यानंतर प्रेक्षकांची मतं आणि अमिताभ बच्चन यांच्या हिंटच्या आधारावर श्रद्धा यांनी (B) लक्ष्मण हा पर्याय लॉक केला, जो अगदी बरोबर निघाला. या प्रश्नानंतर श्रद्धा चांगलं खेळल्या आणि २५ लाख रुपयांच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचल्या. मात्र नंतर त्यांनी थांबण्याचा निर्णय घेतला. शेवटी त्या १२.५० लाख इतकी रक्कम जिंकून घरी गेल्या.