KBC 17 मध्ये विचारला रामायणाबद्दल सोपा प्रश्न, स्पर्धक विचारच करत राहिली; तुम्ही लगेच उत्तर देऊ शकाल का?

KAUN BANEGA CROREPATI 17 : केबीसी १७ मध्ये स्पर्धकाला रामायणासंबंधी अगदी सोपा प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र त्याचं उत्तर देतानाही स्पर्धक गोंधळली.
kbc 17

kbc 17

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील गाजलेल्या कार्यक्रमांपैकी एक असणारा लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणजे 'कौन बनेगा करोडपती'. यात हॉट सीटवर बसणाऱ्या स्पर्धकाला वेगवेगळे सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न विचारले जातात. त्या प्रश्नांची योग्य उत्तर देणारा व्यक्ती करोडपतीदेखील होतो. तर काही लाखोंची रक्कम जिंकून जातात. मात्र काही स्पर्धकांना साध्या प्रश्नांची उत्तरं देखील येत नाहीत. असाच एक अगदी साधा प्रश्न एका स्पर्धकाला विचारण्यात आला होता. मात्र त्या स्पर्धकाला या प्रश्नाचं उत्तर लगेच देता आलं नाही. तुम्हाला येतंय का हे उत्तर?

