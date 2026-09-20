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'खीर बनवणाऱ्यालाच आधी चाखावी लागते!' ‘सूर्यवंशम’चा उल्लेख करत गौरव कपूरने बिग बींची घेतली फिरकी, Viral Video

KBC 18 SURYAVANSHAM KHEER JOKE AMITABH BACHCHAN FUNNY MOMENTS:‘कौन बनेगा करोडपती 18’च्या खास एपिसोडमध्ये कॉमेडियन गौरव गुप्ता, वरुण ग्रोवर आणि गौरव कपूर यांनी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत धमाल केली. ‘सूर्यवंशम’मधील प्रसिद्ध खिरीच्या सीनचा उल्लेख करत गौरव कपूरने बिग बींची फिरकी घेतली.
KBC 18 SURYAVANSHAM KHEER

KBC 18 SURYAVANSHAM KHEER

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

GAURAV KAPOOR TEASES AMITABH BACHCHAN OVER SURYAVANSHAM KHEER ON KBC 18: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन गेल्या अनेक वर्षांपासून केसीबीमध्ये होस्ट करताय. या शोच्या एका खास एपिसोडमध्ये कॉमेडियन गौरव गुप्ता, वरुण ग्रोवर आणि गौरव कपूर यांनी हॉट सीटवर हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी सुर्यवंशमच्या खिरीवरून अमिताभ बच्चन यांची चांगलीच फिरकी घेतली.

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