'खीर बनवणाऱ्यालाच आधी चाखावी लागते!' ‘सूर्यवंशम’चा उल्लेख करत गौरव कपूरने बिग बींची घेतली फिरकी, Viral Video

GAURAV KAPOOR TEASES AMITABH BACHCHAN OVER SURYAVANSHAM KHEER ON KBC 18: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन गेल्या अनेक वर्षांपासून केसीबीमध्ये होस्ट करताय. या शोच्या एका खास एपिसोडमध्ये कॉमेडियन गौरव गुप्ता, वरुण ग्रोवर आणि गौरव कपूर यांनी हॉट सीटवर हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी सुर्यवंशमच्या खिरीवरून अमिताभ बच्चन यांची चांगलीच फिरकी घेतली. .केबीसीचा नुकताच एक एपिसोड प्रदर्शित झालाय. यावेळी वरुण ग्रोवर यांनी त्यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. २००० मध्ये कॉलेजमध्ये असताना आपण दररोज पीसीओवरून ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी फोन करायचो, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर शोमध्ये तिघांनी ‘सुपर संदूक’ राऊंडमध्ये ९० सेकंदांत १० प्रश्नांची अचूक उत्तरे देत एक लाख रुपये जिंकले..अमिताभ बच्चन यांनी आधीच वचन दिले होते की, तिघांनी सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तरे दिल्यास ते त्यांना घरी जेवणासाठी बोलावतील. त्यानंतर बिग बींच्या घरी होणाऱ्या डिनरची चर्चा सुरू झाली. यावेळी गंमतीत गौरव कपूर याने अमिताभ बच्चन यांची फिरकी घेतली. अमिताभ बच्चन यांच्या घरी जेवायला गेल्यावर त्यांना खीरही वाढली जाणार का? असं विचारलं. तसंच “मी जेव्हापासून सुर्यवंशम चित्रपट पाहिला आहे, तेव्हापासून घरी जेव्हा कधी खीर बनते, तेव्हा ती बनवणाऱ्या व्यक्तीलाच सर्वात आधी चाखावी लागते.” असं तो म्हणाला. याच त्याच्या वक्तव्यावरून केबीसीमध्ये तिघांनी बिग बींची मजा घेतली..या एपिसोडमध्ये गौरव गुप्ता यांनी स्वतःचा एक मजेशीर क्विझ शो सुरू केला. ‘कौन बनेगा बनिया’ असे या गेमचे नाव होते. यामध्ये त्यांनी अमिताभ बच्चन यांना दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या किमतींचा अंदाज विचारला. बटाटे, टोमॅटो, मोहरीचे तेल आणि विविध डाळींच्या किमतींबाबत गौरव यांनी बिग बींना प्रश्न विचारले. अमिताभ बच्चन यांच्या उत्तरांवर गौरव गुप्ता सतत मिश्किल टिप्पणी करत होते. त्यामुळे या सेगमेंटमध्येही भरपूर हास्यविनोद रंगला. .सोन्याच्या हव्यासापोटी सात मित्र पोहोचले शापित हवेलीत; ‘भूतम् भयम्’चा थरार कुठे आणि कधी पहायला मिळणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.