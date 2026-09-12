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25 लाखांचा प्रश्न आला, उत्तरही बरोबर होतं; तरी गेम सोडला! फीअभावी शाळेबाहेर पडलेला आज 400 मुलांचा ‘गुरू’

KBC 18 UDDESH SACHAN PROVIDES FREE EDUCATION TO NEEDY CHILDREN IN KANPUR:KBC 18 मध्ये कानपूरच्या उद्देश सचान यांनी आपल्या संघर्षाची कहाणी सांगितली. फी भरता न आल्याने शाळेतून काढलं, पण २५० रुपयांत शाळा सुरू करून आज ४०० मुलांना मोफत शिक्षण देत आहेत.
KBC 18 UDDESH SACHAN

KBC 18 UDDESH SACHAN

esakal

Apurva Kulkarni
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UDDESH SACHAN STARTED A SCHOOL WITH 250 RUPEES AND NOW TEACHES 400 CHILDREN FOR FREE: 'कौन बनेगा करोडपती १८'च्या मंचावर नुकतीच एका स्पर्धकाची अशी कहाणी समोर आलीय, जी ऐकून अमिताभ बच्चन सुद्धा भावूक झाले. कानपूरचा २७ वर्षीय उद्देश सचान यांना लहानपणी फी भरता न आल्यानं शाळेतून बाहेर काढण्यात आलं. परंतु याच अनुभवातून त्याने इतर गरीब ४०० मुलांना मोफत शिक्षण देतोय. दरम्यान केबीसीच्या हॉटसीटवर असलेल्या उद्देशनं १२.५ लाख रुपये जिंकलेत.

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