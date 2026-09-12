25 लाखांचा प्रश्न आला, उत्तरही बरोबर होतं; तरी गेम सोडला! फीअभावी शाळेबाहेर पडलेला आज 400 मुलांचा ‘गुरू’

UDDESH SACHAN STARTED A SCHOOL WITH 250 RUPEES AND NOW TEACHES 400 CHILDREN FOR FREE: 'कौन बनेगा करोडपती १८'च्या मंचावर नुकतीच एका स्पर्धकाची अशी कहाणी समोर आलीय, जी ऐकून अमिताभ बच्चन सुद्धा भावूक झाले. कानपूरचा २७ वर्षीय उद्देश सचान यांना लहानपणी फी भरता न आल्यानं शाळेतून बाहेर काढण्यात आलं. परंतु याच अनुभवातून त्याने इतर गरीब ४०० मुलांना मोफत शिक्षण देतोय. दरम्यान केबीसीच्या हॉटसीटवर असलेल्या उद्देशनं १२.५ लाख रुपये जिंकलेत..१२ लाख जिंकल्यानंतर त्यांच्यासमोर २५ लाख रुपायांचा प्रश्न होता. 'कोणत्या प्राचीन भारतीय शासकाला 'अमित्रघात' या उपाधीनं ओळखले जात असे?' या पर्यायांमध्ये सम्राट अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त आणि बिंदुसार यांची नावे होती. उद्देश यांनी आधी ‘महाफ्लिप’ लाइफलाइनचा वापर केला. त्यानंतरही त्यांना खात्री न झाल्याने त्यांनी ५०:५० लाइफलाइन घेतली. यानंतर बिंबिसार आणि बिंदुसार हे दोन पर्याय उरले. उद्देश यांनी ‘बिंदुसार’ हे उत्तर दिलं. विशेष म्हणजे त्यांचा अंदाज अगदी बरोबर ठरला..यावेळी उद्देशने मंचावर संघर्षाची काहाणी सांगितली. आपल्यासारख्या अनेक मुलांना केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावं लागत असेल, असा विचार उद्देश यांच्या मनात आला. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी त्यांनी आईकडून २५० रुपये उधार घेतले आणि काही पत्रके छापून मुलांना शिकवण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला झालाखाली शाळा सुरु केली. त्यानंतर हळूहळू कामाची माहिती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचली. त्यांच्या प्रयत्नांना लोकांचा पाठिंबा मिळत गेला आणि आज त्यांच्या शाळेची स्वतःची इमारत आहे. येथे ४०० हून अधिक गरजू मुलांना मोफत शिक्षण दिलं जात आहे..उद्देशने पुढे सांगितलं की, यातील अनेक मुलं आसपासच्या झोपडपट्टी परिसरातून येतात. या मुलांना बारावीपर्यंत शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या शाळेतून ते कोणतेही पैसे कमवत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या मूलभूत गरजांची जबाबदारी त्यांचा मोठा भाऊ घेतो. जेव्हा शाळेची चर्चा होऊ लागली त्यावेळी अभिनेता आर. माधवन यांनीही उद्देश यांच्या शाळेबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. त्यानंतर त्यांच्या उपक्रमाला आणखी मदत मिळाली. .'मैं प्रेग्नेंट हूं' 67 व्या वर्षी नीना गुप्ता होणार आई? म्हणाल्या...'किसी के बाप का...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.