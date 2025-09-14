एकाच दिवशी तीन मराठी सिनेमे रिलीज ! केदार शिंदेंच्या मावशीने सुनावले खडेबोल "काही अतिशहाणे.. "

या आठवड्यात दशावतार, बिन लग्नाची गोष्ट आणि आरपार हे तीन बिग बजेट मराठी चित्रपट एकाच दिवशी रिलीज झाल्याने नाराजी व्यक्त केली गेली.वसुंधरा साबळे यांच्या मते, अशा एकत्र रिलीजमुळे प्रेक्षकांचं लक्ष विभागलं जातं आणि सिनेमांना योग्य न्याय मिळत नाही.त्यांनी याआधी महाराष्ट्र शाहीरच्या प्रदर्शनावेळी झालेल्या एका दिग्दर्शकाच्या मनमानीचाही उल्लेख केला..Marathi Entertainment News : या आठवड्यात थिएटरमध्ये तीन बिग बजेट मराठी सिनेमे रिलीज झाले. दशावतार, बिन लग्नाची गोष्ट, आरपार हे तीन सिनेमे रिलीज झाले. तीन उत्तम सिनेमे एकाच दिवशी रिलीज केल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अशी नाराजी दिग्दर्शक केदार शिंदे यांच्या मावशी आणि लेखिका वसुंधरा साबळे यांनी उघडपणे व्यक्त केली. .वसुंधरा यांनी तीन सिनेमे एकत्र रिलीज करण्यावर उघड नाराजी व्यक्त केली. याशिवाय महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाच्या दरम्यान एका दिग्दर्शकाने केलेल्या मनमानीचा किस्सा त्यांनी शेअर केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .वसुंधरा साबळे यांची पोस्ट "गेल्या शुक्रवारी तिन मराठी चित्रपट थिएटरवर लागले..एक ग्रेट दिलीप प्रभावळकर अभिनीत दशावतार, दुसरा ललित प्रभाकर आणि ऋता दुर्गुळेचा आरपार आणि तिसर्याच नाव आठवत नाही कारण त्याच प्रमोशन मी तरी पाहीलेल नाही... मराठी चित्रपट चालत नाहीत अशी ओरड नेहमीच ऐकू येते मुळात मराठी निर्माते चित्रपटाला व्यवस्थीत थिएटर मिळत नाहीत हे माहीत असतानाही एकमेकांशी संवाद न साधता एकाच दिवशी तिन तिन चित्रपट का लावतात कळत नाही....आमचा महाराष्ट्र शाहीर रीलीज होण्याच्या दिवशीच ख्वाडा या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाचा चित्रपट रीलीज होणार होता तेंव्हा केदारने पर्सनली फोन करुन चित्रपट मागे घ्यायची विनंती केली होती कारण आम्ही चित्रपटाचे शुटींग सुरू होतानाच रीलीजची तारीखही जाहीर केली होती पण त्या दिग्दर्शकाने " माझा स्वताचा प्रेक्षक आहे मला काही फरक पडत नाही " अस म्हणत केदारला उडवून लावल आणि नंतर व्हायचा तोच परीणाम झाला...."."दुसरी गोष्ट जेंव्हा पासून सोशल मिडीया हातात आल्या पासून काही अती शहाणे शुक्रवारी रीलीज झाल्या झाल्या चित्रपट बघतात आणि ताबडतोब फेसबूक,युट्युबवर चित्रपटाची चिरफाड शनिवारीच करुन टाकतात...दिलीप प्रभावळकरांच्यादशावतार बाबत तेच चाललयं..कंतारा या चित्रपटा बरोबर त्याची तुलना करत काही बाजारबुणगे नकारात्मक पोस्ट करतायत...अरे चित्रपटाला निदान शनिवार, रविवार चा तरी फायदा मिळे पर्यंत शांत बसा ना! स्वता जर या क्षेत्रात उतरलात तर समजेल एक चित्रपट बनवणं किती कठीण आहे आणि चिरफाड करण किती सोप्प आहे...".सोशल मीडियावर वसुंधरा यांची ही पोस्ट चर्चेत आहे. अनेकजण याबाबत त्यांच्याशी सहमती व्यक्त करत आहेत. या आधीही अनेकांनी मराठी इंडस्ट्रीमधील विसंवादावर भाष्य केलं आहे. .FAQs :Q1. या आठवड्यात कोणते तीन मराठी चित्रपट रिलीज झाले?A. दशावतार, बिन लग्नाची गोष्ट आणि आरपार.Q2. वसुंधरा साबळे यांनी नेमकी कोणती नाराजी व्यक्त केली?A. तीन बिग बजेट चित्रपट एकाच दिवशी रिलीज करणं चुकीचं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.Q3. एकाच दिवशी तीन चित्रपट रिलीज झाल्याने काय परिणाम होतो?A. प्रेक्षकांचं लक्ष विभागतं आणि कोणत्याही चित्रपटाला पुरेसा न्याय मिळत नाही.Q4. वसुंधरा साबळे यांनी भूतकाळातील कोणत्या घटनेचा उल्लेख केला?A. महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाच्या रिलीजदरम्यान एका दिग्दर्शकाने केलेल्या मनमान्येचा.Q5. वसुंधरा साबळे यांचा संबंध मराठी चित्रपटसृष्टीशी काय आहे?A. त्या दिग्दर्शक केदार शिंदे यांच्या मावशी असून एक नामवंत लेखिका आहेत..भांडणामुळे नाही तर वडिलांमुळे झालेला प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा संजय दत्त बरोबर ब्रेकअप ! बॉलिवूडमधील अधुरी प्रेमकहाणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.