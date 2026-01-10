Premier

जुनी गाणी, नवे सूर ! 'दिवस तुझे हे फुलायचे' गाणं नव्या ढंगात प्रेक्षकांच्या भेटीस

Aga Aga Sunbai Kay Mhanta Sasubai New Song Out : अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई या नव्या सिनेमाचं नवीन गाणं नुकतंच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आलं. जाणून घेऊया या नव्या गाण्याविषयी.
Aga Aga Sunbai Kay Mhanta Sasubai New Song Out

Aga Aga Sunbai Kay Mhanta Sasubai New Song Out

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी संगीतप्रेमींना नेहमीच जुन्या, अजरामर गीतांची भुरळ पडलेली असते. काळ बदलतो, पिढ्या बदलतात, मात्र काही गाणी मात्र आपल्या भावनांशी कायमची नाळ जोडून ठेवतात. अशाच अजरामर गीतांना आजच्या काळात, आधुनिक मांडणीत तरीही मूळ आत्मा जपून, नव्या पद्धतीने प्रेक्षकांसमोर सादर करण्याचा एक वेगळाच प्रयोग ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ या चित्रपटातून करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi song
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com