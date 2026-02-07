लोकधारामधून माझी जी कमाई व्हायची त्यातूनच... भावाच्या आरोपांनंतर केदार शिंदेंची रोखठोक मुलाखत व्हायरल

शाहीर साबळे यांचे नातू अशी ओळख असणारे मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय दिग्दर्शक आणि निर्माते केदार शिंदे यांनी मराठी सिनेसृष्टीला अतिशय अनोखे सिनेमे दिले. ज्यांनी मराठी प्रेक्षकांना एका वेगळ्या जगात नेलं. हसत खेळत एखाद्या गोष्टीवर मार्मिकपणे भाष्य करण्याची कला केदार यांना अवगत आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वीच त्यांचे सख्खे भाऊ मंदार शिंदे यांनी एक मुलाखत दिली जी प्रचंड व्हायरल झाली. ज्यात त्यांनी केदार यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे आरोप केले होते. आता केदार यांची एक मुलाखत व्हायरल होतेय ज्यात त्यांनी त्यांच्या बालपणापासून ते आतापर्यंतचा संघर्षाचा काळ सांगितलाय. .मी ना धड आई-बाबांचा, ना आजी-आजोबांचा केदार यांनी नुकतीच मित्र म्हणे या पॉडकास्टला हजेरी लावली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'मी साबळेंच्या घराचा पहिला नातू. त्यामुळे मी २-३ दिवसांचा असतानाच मला बाबांनी (शाहीर साबळे) आईकडून त्यांच्या घरी आणलं. मी २३ वर्ष त्या घरात काढली. मी झोपताना आणि उठताना बाबांना बघायचो. प्रत्येक सणवाराला मग कुठलाही सण असू दे एकादशीलाही मला नवीन कपडे असायचे. आता मला माझी आई आणि मावशी या गोष्टी सांगतात. माझे खूप लाड व्हायचे. हळूहळू घरातले लोक वाढायले लागले. आमचं कुटुंब वाढू लागलं. मी लोकधारा सुरू केल्यानंतर मला जाणवायला लागलं की हा क्षण आता असा माझ्या आयुष्यात आहे की ना धड मी माझ्या आईबाबांचा आहे आणि ना मी माझ्या आजी आजोबांचा...'.कुठलीच गोष्ट मला अशी फुकट मिळालेली नाहीते पुढे म्हणाले, 'लोकधारामधून माझी जी कमाई व्हायची त्यातूनच माझं शिक्षण व्हायचं. त्यातूनच माझे कपडे घ्यायचे. त्यातून माझ्या सगळ्या गोष्टी व्हायच्या. तेव्हा मला कळायला लागलं की मी इंडिपेंडंट होतोय. हे कोणी मला बोलून दाखवलं नाही. तेव्हा मी १३-१४ वर्षांचा असेन. तरीदेखील त्यानंतरही १० वर्ष मी त्याच घरात राहिलो. पण मला ते अंतर जाणवायला लागलं होतं. आज मी, माझी बायको आणि माझी मुलगी पवईमध्ये राहतो. पण माझ्या घरातला एक चमचाही कुणाचा नाही. घरातील एक एक गोष्ट आम्ही आमच्या पद्धतीने आणलेली आहे. कुठलीच गोष्ट मला अशी फुकट मिळालेली नाही.' .केदार म्हणाले, 'बाबांचं प्रस्थ नाटकात खूप मोठं होतं. ते सेन्सॉर बोर्डवर होते. तेव्हा आमच्या घरी मिटिंग्स व्हायच्या. सगळे निर्माते आमच्या घरी यायचे. मला असं नेहमी वाटायचं की बाबांनी सांगावं की हा एकांकिका करतो. याला एक नाटक वगैरे द्या. पण बाबांनी असं कधीच नाही केलं. मला प्रकर्षाने या सगळ्या गोष्टी जाणवतात. तो माझ्या आयुष्यातला टर्निंग पॉइंट होता की मला आता माझं माझं करावं लागणार.' .'सैराट'नंतर पैसे आले पण जवळच्या मित्रांनीच लुटलं... तानाजी गळगुंडेने सांगितला वाईट अनुभव; म्हणाला, 'आता मला ब्लॉक केलं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.