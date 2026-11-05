आईने माझी ती डायरीचं जाळून टाकली... ख्रिश्चन मुलाशी लग्न करण्याला कीर्ती सुरेशच्या घरच्यांचा होता विरोध; म्हणाली

साऊथ इंडस्ट्रीसोबतच बॉलिवूडच्या प्रेक्षकांमध्येही लोकप्रिय असणारी अभिनेत्री कीर्ती सुरेश तिच्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी ओळखली जाते. तिच्या नुकत्याच आलेल्या 'अक्का' या सीरिजची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. आता या सिरीजनिमित्त दिलेल्या मुलाखतीत कीर्तीने तिच्या लग्नाची गोष्ट सांगितलीये. कीर्तीने आंतरधर्मीय विवाह केला आहे. तिने ख्रिश्चन असलेल्या अँटनी थट्टिल याच्याशी लग्न केलं. ती तब्बल १५ वर्ष त्याच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. मात्र तिच्या प्रेमाला आणि लग्नाला तिच्या घरच्यांचा विरोध होता. कीर्तीची आई ज्येष्ठ अभिनेत्री मेनका यांना मुलीची डायरी वाचल्यानंतर तिच्या प्रेमाबद्दल समजलं होतं. .कीर्तीने नुकतीच कर्ली टेल्सला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी माझ्या नवऱ्याला खूप आधीपासून डेट करत होते. खरं सांगायचं तर, बारावीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर लगेचच आम्ही रिलेशनशिपमध्ये आलो. मी कॉलेजमध्ये असताना आईने माझी डायरी वाचली. त्यात आमच्या नात्याबद्दल सगळं काही लिहिलं होतं. त्यावर ती मला म्हणाली, मी तुझी आई आहे, त्यामुळे तुझी डायरी वाचू शकते.या सगळ्यात घडलेली एक वाईट गोष्ट म्हणजे, त्यानंतर मी डायरी लिहिणंच बंद केलं. मला पूर्वी डायरी लिहायला खूप आवडायचं, पण आता ती डायरी नेमकी कुठे आहे, हेसुद्धा मला माहीत नाही. ती पुन्हा मिळावी, अशी माझी खूप इच्छा आहे. पण मला असं वाटतं की, आईने ती डायरी जाळून टाकली असावी.'.ती पुढे म्हणाली, 'मी वयाच्या १७व्या वर्षी त्याला डेट करायला सुरुवात केली होती. तो माझ्यापेक्षा सात वर्षांनी मोठा आहे.' लोकांपासून हे नातं कसं लपवून ठेवलं असं विचारल्यावर कीर्ती म्हणाली, 'खरं तर हे खूप सोपं होतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, आम्ही दोघंच कधी सुट्टीसाठी फिरायला गेलो नाही. आम्हाला मित्रमैत्रिणींचा सहवास आवडतो. त्यामुळे आम्ही नेहमी मित्रांच्या मोठ्या ग्रुपसोबतच फिरायला जायचो. आम्ही एकत्र फोटो पोस्ट केले तरी हा व्यक्ती माझा बॉयफ्रेंड आहे, हे कोणालाही समजलं नसतं. त्यामुळे आमचं नातं खासगी ठेवणं खूप सोपं होतं. .आमची पहिली भेट डिसेंबर २००९ मध्ये झाली आणि जानेवारी २०१० मध्ये आम्ही एकमेकांना डेट करायला सुरुवात केली. २०२४ मध्ये आम्ही लग्न केलं. अँटनी ख्रिश्चन असल्यामुळे साहजिकच घरातून विरोध झाला. माझ्या कुटुंबीयांना आमच्या नात्याबद्दल समजावण्यासाठी मला बराच वेळ लागला. मी अभिनेत्री होण्यापूर्वीपासूनच अँटनी मला ओळखत होता. हीच सर्वात चांगली गोष्ट आहे. आम्ही दोघंही एकत्रच मोठे झालो. याला स्वप्न म्हणावं की नाही, हेच मला कळत नाही. कारण पळून जाऊन लग्न करण्याची भीती आम्हाला अनेकदा स्वप्नातही सतावत होती. त्यामुळे याला स्वप्न म्हणता येईल की नाही, माहीत नाही. पण त्या क्षणी माझं मन आनंदाने भरून आलं होतं. तो आमच्यासाठी खूप भावुक क्षण होता, कारण आम्हाला नेहमीच असं लग्न करायचं होतं.' .का झालेला आशिष विद्यार्थी यांचा घटस्फोट; कठीण काळ सांगत म्हणाले- एका छोट्याश्या कारणावरून आमच्यात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.