KENDALL JENNER'S BAHAMAS HOLIDAY PHOTOS GO VIRAL AMID CONTROVERSY: हॉलिवूडमधील प्रसिद्ध मॉडेल केंडर जेनर हिची मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या फॅशन सेन्सचे अनेक चाहते आहेत. तिने केलेल्या सोशल मीडियावरील प्रत्येक पोस्टला काही तासातच अनेक लाईक्स मिळताना पहायला मिळतात. परंतु यावेळी मात्र तिच्या एका पोस्टमुळे नेटकरी तिच्यावर चांगलेच भडकले आहेत. तिला अनेकांनी चांगलंच ट्रोल केलय. .नुकतीच ती जस्टिन बीबरची पत्नी हेली बीबर हिचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी बहामास इथं गेली होती. यावेळी तिच्यासोबत तिची बहीण काझली जेनर सुद्धा होती. दरम्यान काइलीनं सोशल मीडियावर बहामास व्हेकेशनमधील केंडलसोबतचे दोन फोटो शेअर केलेत..या फोटोमध्ये केंडलनं ब्लॅक रंगाची बिकिनी घातली होती. तसंच त्यावर ओम आणि त्रिशूळ प्रिट असलेलं रॅप्स कट होतं. तिच्या या लूकमुळे सोशल मीडियावर वादाला सुरुवात झाली. फोटो व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी तिच्या फॅशन निवडीवर नाराजी व्यक्त केलीय. ओम हे हिंदू धर्मातील पवित्र धार्मिक प्रतीक असल्यानं त्याचा वापर अशा पद्धतीनं करणं योग्य नसल्याचं अनेकांनी म्हटलंय. .केंडलच्या या फोटोंवर कमेंट करत एका युजरने म्हटलं की, 'ओम हे केवळ डिझाइन किंवा फॅशन स्टेटमेंट नाही. लाखो हिंदूंसाठी ते श्रद्धेचे आणि सनातन परंपरेचे पवित्र प्रतीक आहे. कृपया आमच्या धार्मिक श्रद्धांचा आणि प्रतीकांचा आदर करा.' तर दुसऱ्या एका युजरने लिहिलं की, 'सनातन संस्कृतीतील पवित्र धार्मिक प्रतीक ही बिकीनीवर घालण्याची फॅशन अॅक्सेसरी नाहीत.' असं म्हणत तिच्या कपड्यांवर राग व्यक्त केलाय. सध्या सोशल मीडियावर तिची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'पाकिस्तानी कंटेंटला भारतात थारा नाही!' पाकच्या 'या' वेबसीरिजवरून केंद्र सरकारनं नेटफ्लिक्सला सुनावलं; भारतात रिलीजवर बंदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.