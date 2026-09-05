लग्न दोन कुटुंबाचं एकत्र येणं नाही फक्त दोघांचं कारण... लग्नाविषयी स्पष्टच म्हणाली केतकी माटेगावकर; म्हणते- ते दोघेच...

मराठमोळी अभिनेत्री 'केतकी माटेगावकर हिने तिच्या अभिनयासोबतच तिच्या आवाजानेदेखील प्रेक्षकांना भुरळ पाडली. केतकी तिच्या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल ओळखली जाते. ती कायमच तिची सामाजिक मतं बिनधास्तपणे मांडताना दिसते. काही वर्षांपूर्वी केतकीने स्वतःचं घर खरेदी केलं होतं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत केतकीने लग्नाबद्दल तिचं मत सांगितलंय. भारतात विवाह म्हणजे दोन कुटुंबांचं एकत्र येणं मानलं जातं. मात्र ते त्यापेक्षा दोन व्यक्तींचं एकत्र येणं जास्त आहे असं तिचं मत आहे. त्यामागचं कारणही तिने स्पष्ट केलं. .केतकीने नुकतीच अभिजात मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मला असं वाटतं लग्न हे दोन कुटुंबांचं एकत्र येणं हे खूप मानलं जात आपल्याकडे, पण मला असं वाटतं ते दोघांचं जास्त आहे. कारण त्याच्यातले येणारे चॅलेंजेस, त्याच्यातले येणारे चांगले आणि वाईट गोष्टी, महत्त्वाचे निर्णय किंवा सगळंंच मग त्यात फायनान्सेस पण आले, घर चालवणं, मुलांना वाढवणं, संसार सगळं ते दोघं डिसाईड करत असतात.' याशिवाय नातेवाईकांकडून विचारल्या जाणाऱ्या नको त्या प्रश्नांवरही तिने भाष्य केलं. .लग्नानंतर बिनधास्त सगळ्यांसमोर पहिलं मूल कधी, दुसरं मूल कधी असे प्रश्न विचारले जातात. हे चुकीचं असल्याचं तिने म्हटलं. केतकी म्हणाली, 'मला असं वाटतं की या सगळ्याच्याही पलीकडे जाऊन एक सोसायटीचं किंवा नातेवाईकांचं जे काही विशिष्ट प्रश्न असतात ना की काय मग आता पहिलं मूल कधी, दुसरं मूल कधी? मला ते प्रश्न थोडेसे चुकीचे वाटतात. कारण प्रेमाने आई-वडिलांनी विचारणं किंवा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश काय आहे हे मी डेफिनेटली समजू शकते की ती काळजी मी समजू शकते. प्रत्येक दाम्पत्याच्या आयुष्याचे निर्णय हे त्यांचे स्वतःचे असायला हवेत.' केतकी सध्या अनेक गायनाच्या कार्यक्रमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असते. .गोरा रंग अन् गोबरे गाल... सूरज चव्हाणच्या लेकीचा चेहरा पाहिलात का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.