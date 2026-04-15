"राम आणि रावण समोर येणार नाहीत !" रामायण विषयी यशचा मोठा खुलासा; म्हणाला...

Entertainment News : नितेश तिवारी दिग्दर्शित आणि रणबीर कपूरची मुख्य भूमिका असलेल्या रामायण सिनेमाची चर्चा सध्या सगळीकडे आहे. काही दिवसांपूर्वीच रणबीरचा प्रभू रामाच्या रूपातील लूक टीझर रिलीज करण्यात आला. त्यातच आता या सिनेमाविषयी या सिनेमातील एका अभिनेत्याने महत्त्वपूर्ण खुलासा केला. .या सिनेमात रावणाची भूमिका साकारणारा केजीएफ स्टार यशने सिनेमाबाबत महत्त्वाची आणि धक्कादायक बातमी शेअर केली. यामुळे चाहत्यांची निराशा होणार आहे. काय म्हणाला यश जाणून घेऊया. .फँडगो मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीत यशने सांगितलं की,"सिनेमाच्या पहिल्या भागात श्रीराम आणि रावण एकदाही समोरासमोर येणार नाहीत. सिनेमाच्या दिग्दर्शकांनी सिनेमाची मांडणी अशा पद्धतीने केली आहे की पहिल्या भागात केवळ पात्रांची ओळख, श्रीरामांचा वनवास आणि सीतेचं अपहरण इतकाच प्रवास दाखवला जाऊ शकतो."."रामायण एक मोठी कथा आहे. ती घाईत सांगून चालणार नाही. त्यामुळे पहिल्या भागात राम आणि रावण यांची समोरासमोर भेट होणार नाही. ते एकमेकांसमोर येणार नाहीत." असं तो पुढे म्हणाला..हा सिनेमा दोन भागांमध्ये रिलीज होणार आहे. पहिल्या भागात प्रभू श्रीरामांचं बालपण, शिक्षण, सीतेशी विवाह आणि त्यानंतर वनवास या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल. तर दुसऱ्या भागात रावण आणि राम यांच्यातील युद्धाला सुरुवात होईल. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये आता सिनेमाविषयी खूप उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेषकरून रावणाच्या सिनेमातील लूकची सगळेचजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .या सिनेमात रणबीर बरोबरच साई पल्लवी, सनी देओल यांच्याशी मुख्य भूमिका आहेत. येत्या दिवाळीत हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. लवकरच या सिनेमाचा टीझर आणि इतर कलाकारांचे लूक समोर येतील.