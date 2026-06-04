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'खलनायक'चा सिक्वेल येणार? ३३ वर्षांनंतर संजय दत्त, माधुरी दीक्षित आणि जॅकी श्रॉफ पुन्हा एकत्र

KHALNAYAK RETURNS CAST UPDATE: १९९३ च्या सुपरहिट 'खलनायक' चित्रपटाचा पुढील भाग 'खलनायक रिटर्न्स' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याची शक्यता आहे. जॅकी श्रॉफ यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत संजय दत्तच्या सहभागाचे संकेत दिले असून माधुरी दीक्षितही या चित्रपटात दिसू शकतात, असे म्हटले आहे.
KHALNAYAK

KHALNAYAK

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SANJAY DUTT MADHURI DIXIT REUNION: १९९३ मध्ये प्रसिद्ध झालेला सिनेमा खलनायक प्रचंड हिट झाला. त्याने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. संजय दत्त, जॅकी श्रॉफ आणि माधुरी दीक्षित या सिनेमात मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटाचा पुढील भाग 'खलनायक रिटर्न्स'ची घोषणा झाल्यानंतर चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान या भागात सुद्धा हेच तीन कलाकार या भागात पहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

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