Khatron Ke Khiladi 15: ‘खतरों के खिलाडी’च्या पंधराव्या सीझनची थरारक झलक, रोहित शेट्टी पुन्हा होस्ट

Khatron Ke Khiladi Season 15 Official Announcement: लोकप्रिय रिॲलिटी शो ‘खतरों के खिलाडी 15’ची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या नव्या सीझनचा पहिला एआय-आधारित प्रोमो प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेत वाढ करणारा ठरतो आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
लोकप्रिय रिॲलिटी शो ‘खतरों के खिलाडी’ पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. चौदा यशस्वी पर्वांनंतर, आता ‘खतरों के खिलाडी’च्या पंधराव्या सीझनची अधिकृत घोषणा झाली आहे.

