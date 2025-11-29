Premier

कियारा-सिद्धार्थने दिली मुलीला गोड ओळख!

कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा या जोडप्याला कन्यारत्न प्राप्त झालं असून आता त्यांनी मुलीचं नाव जाहीर केलं आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्राने चित्रपटसृष्टीत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. अलीकडेच या जोडप्याला कन्यारत्न प्राप्त झालं असून आता त्यांनी मुलीचं नाव जाहीर केलं आहे.

