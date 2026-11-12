"त्या इंटिमेट सीन्समुळे सिद्धार्थ अस्वस्थ..." 'टॉक्सिक'मधील बोल्ड सीनवर कियारा अडवाणीचा खुलासा, म्हणाली...

KIARA ADVANI OPENS UP ABOUT TROLLING OVER BOLD SCENES WITH YASH IN TOXIC: कियारा अडवाणी आणि यश यांचा टॉक्सिक सिनेमाची बरीच चर्चा रंगली. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर हवी तशी कमाई केली नसली तरी कियारी अडवाणीच्या इंटीमेट सीन्समुळे तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं. अनेकांनी कियाराला लग्नानंतर असा इंटिमेट सीन दिल्यानं सिद्धार्थला उद्देशून टिका केली होती. दरम्यान आता या सगळ्यावर अभिनेत्रीनं मौन सोडलंय. .नुकतीच कियारा आणि सिद्धार्थ यांनी 'कॉफी विथ करण' सीजन ९मध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी शेअर केल्या. आई झाल्यानंतर सिनेमातील भूमिकांबद्दल आणि ट्रोलिंगबद्दल कियाराने मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. 'सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंगचा आमच्या नात्यावर कोणताही परिणाम होत नसल्याचं' दोघे म्हणाले. .कियारा म्हणाली की, 'ज्यावेळी माझ्या काही सीन्सवरून मला ट्रोल करण्यात आलं तेव्हा सिद्धार्थला या गोष्टीचा कसलाही फरक पडत नव्हता. त्याने अथवा मी कधीही या सीन्सवर किंवा ट्रोलिंग भाष्य केलेलं नाही. आमच्या नात्यावर किंवा दैनंदिन आयुष्यात याचा काहीच परिणाम झाला नाही. तसंच या चर्चांमुळे सिद्धार्थ अस्वस्थ सुद्धा झाला नाही.' असं तिने सांगितलं..पुढे बोलताना तिने असही सांगितलं की, 'हा टॉक्सिक सिनेमा फ्लॉप झाला तरी या सिनेमातील तिच्या पात्रामुळे हिंमत आली. आपण एखाद्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर येत एखाद्या गोष्टी करतो तेव्हा त्या करिअरसाठी खूप फायदेशीर असतात' असं तिने सांगितलं..भाच्याच्या लग्नात रजनीकांत यांचा भन्नाट डान्स; वयाच्या ७५ व्या वर्षीही थलायवाचा उत्साह पाहून चाहते थक्क!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.