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"त्या इंटिमेट सीन्समुळे सिद्धार्थ अस्वस्थ..." 'टॉक्सिक'मधील बोल्ड सीनवर कियारा अडवाणीचा खुलासा, म्हणाली...

KIARA ADVANI REVEALS SIDDHARTH MALHOTRA'S REACTION TO HER INTIMATE SCENES IN TOXIC: यशसोबतच्या टॉक्सिक सिनेमातील इंटिमेट सीन्समुळे कियारा अडवाणीला ट्रोल करण्यात आलं. या ट्रोलिंगचा सिद्धार्थ मल्होत्रावर परिणाम झाला का? याबाबत कियाराने खुलासा केलाय.
KIARA ADVANI ON TOXIC SCENES

KIARA ADVANI ON TOXIC SCENES

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

KIARA ADVANI OPENS UP ABOUT TROLLING OVER BOLD SCENES WITH YASH IN TOXIC: कियारा अडवाणी आणि यश यांचा टॉक्सिक सिनेमाची बरीच चर्चा रंगली. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर हवी तशी कमाई केली नसली तरी कियारी अडवाणीच्या इंटीमेट सीन्समुळे तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं. अनेकांनी कियाराला लग्नानंतर असा इंटिमेट सीन दिल्यानं सिद्धार्थला उद्देशून टिका केली होती. दरम्यान आता या सगळ्यावर अभिनेत्रीनं मौन सोडलंय.

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Siddharth
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