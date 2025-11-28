कियारा-सिद्धार्थच्या मुलीचं झालं बारसं, दोघांच्या नावाचं मिळून ठेवलं एकदम झक्कास नाव, फोटोही केले शेअर

अभिनेत्री कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा ही चाहत्यांची लाडकी जोडी आहे. काही महिन्यापूर्वी सिद्धार्थ आणि कियारांनी मुलगी झाल्याची गुडन्युज दिली होती. शुक्रवारी त्यांनी त्यांच्या लाडक्या लेकीचं नाव जाहीर केलय. कियारा सिद्धार्थने शुक्रवारी इन्स्टाग्रामवर आपल्या लेकीच्या पायाच्या फोटोसह मुलीचं नाव चाहत्यांना सांगितलं आहे. .जुलै 2025 मध्ये कियाराने मुलीला जन्म दिला होता. तेव्हापासून त्यांच्या मुलीचं नाव काय ठेवलं जाईल याची चाहत्यांना उत्सुकता लागली होती. अखेर कियारा आणि सिद्धार्थने त्यांच्या मुलीचं नाव पोस्टद्वारे सर्वांना सांगितलय. या पोस्टवर बॉलिवूडमधील कलाकरांसह चाहत्यांनी शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. .कियारा आणि सिद्धार्थनं त्यांच्या मुलीचं नाव 'सरायाह मल्होत्रा' असं नाव ठेवलं आहे. चाहत्यांना त्यांचं नाव प्रचंड आवडलं असून त्यांच्या दोघांवर शुभेच्छाचा वर्षाव केला आहे. दोघांनी त्यांच्या नावाचे शब्द मिळून हे नाव ठेवलं आहे. सरायाह हे नाव हिब्रु शब्द सारापासून प्ररित असून याचा अर्थ राजकुमारी असा होतोय. .सिद्धार्थ आणि कियाराने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. तसंच त्यांनी पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहलय की, 'आमच्या प्रार्थनांपासून आमच्या बाहूंपर्यंत दैवी आशीर्वादाने आमचा प्रवास आमच्या राजकुमारीपर्यंत...' असं लिहित त्यांनी आपल्या मुलीचं नाव जाहीर केलं आहे. तसंच पुढे ते असंही म्हणाले की, 'आमचं हृदय भरून आलं आहे आणि आमचं जग कायमचं बदललय. मुलीचं आगमन हे आमच्यासाठी देवाचा आशीर्वाद आहे.' अशा शब्दात त्यांनी भावना व्यक्त केल्यात. .Swanandi Mangalsutra Trend: जान्हवीनंतर आता स्वानंदीचं मंगळसूत्र ट्रेण्डवर, तेजश्रीच्या हटके स्टाईलला पसंती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.