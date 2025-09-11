Premier

किरण मानेची वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल; एबीव्हीपीची कारवाईची मागणी, पोस्टमध्ये म्हणाले...'भक्तडुक्कर पिलावळींनो...'

Kiran Mane’s Viral Facebook Post Sparks Controversy | ABVP Demands Action in Nashik: अभिनेता किरण मानेची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. दरम्यान आता त्यांच्याविरोधात नाशिकमधील एबीव्हीपीकडून सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आलीय.
Kiran Mane’s Viral Facebook Post Sparks Controversy | ABVP Demands Action in Nashik

Kiran Mane’s Viral Facebook Post Sparks Controversy | ABVP Demands Action in Nashik

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेता किरण माने त्यांच्या वक्तव्याची नेहमीच चर्चेत असतात. ते नेहमीच चालू घडामोडीवर सोशल मीडियावर भाष्य करत असतात. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक पोस्ट कधी कधी वादाचं कारण सुद्धा ठरतात. अशातच आता किरण माने मोदीवर टीका करताना दिसत आहे. त्यांच्या एका पोस्टमुळे पुन्हा वादाला सुरुवात झाली आहे.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Facebook
post
marathi actor
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com