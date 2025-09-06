Premier

'मी रात्री फोन केला अन् म्हटलं, लग्न करशील?' किशोरी शहाणेची लव्हस्टोरी माहितीय का? सांगितला खास किस्सा

Kishori Shahane Opens Up About Love Story with Deepak Balraj | Phone Proposal Goes Viral: मराठी अभिनेत्री किशोरी शहाणे हिने पती दीपक बलराजसोबतची लव्हस्टोरी शेअर केली आहे. तिने रात्री फोनवरूनच त्याला लग्नासाठी प्रपोज केल्याचा किस्सा सांगितला.
Kishori Shahane Opens Up About Love Story with Deepak Balraj | Phone Proposal Goes Viral

Kishori Shahane Opens Up About Love Story with Deepak Balraj | Phone Proposal Goes Viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 किशोरी शहाणे यांनी फोनवर दीपक बलराजला लग्नासाठी प्रपोज केलं.

2 त्यांची मैत्री तीन-चार वर्षांची होती आणि कुटुंबांमध्ये जवळीक होती.

3 जॅकी श्रॉफमुळे ‘हप्ता बंद’ चित्रपटातून दोघांची ओळख झाली.

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Actress
Director
actress
love story
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com