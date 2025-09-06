'मी रात्री फोन केला अन् म्हटलं, लग्न करशील?' किशोरी शहाणेची लव्हस्टोरी माहितीय का? सांगितला खास किस्सा

1 किशोरी शहाणे यांनी फोनवर दीपक बलराजला लग्नासाठी प्रपोज केलं.2 त्यांची मैत्री तीन-चार वर्षांची होती आणि कुटुंबांमध्ये जवळीक होती.3 जॅकी श्रॉफमुळे ‘हप्ता बंद’ चित्रपटातून दोघांची ओळख झाली..आपल्या सौंदर्याने एकेकाळी प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री किशोरी शहाणे. तिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. अनेक मालिका आणि सिनेमामधून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलय..दरम्यान अशातच आता किशोरी शहाणे यांनी त्यांची लव्हस्टोरी सर्वांसोबत शेअर केली आहे. झी मराठीवरील 'आम्ही सारे खवय्ये जोडीचा मामला' या शोमध्ये किशोरी शहाणे आणि त्याचा पती दिपक बलराज हे उपस्थित होते. यावेळी किशोरीने त्याची हटके लव्हस्टोरी चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. .लव्हस्टोरी सांगताना किशोरी शहाणे म्हणाली की, 'आमची मैत्री तीन चार वर्षाची झाली होती. तसंच माझं कुटुंब आणि दिपकचं कुटुंब चांगले मिक्स झाले होते. एक दिवस मला माझ्या बहिणीने विचारलं. 'तु दिपकसोबत लग्न करणार आहे का?' त्यावर मी माझ्या बहिणीला उलट प्रश्न केला आणि म्हटलं, 'करु शकते का?' त्यावर मी लगेच रात्री ११ च्या दरम्यान दिपकला फोन केला आणि लग्नासाठी विचारलं. त्यावेळी माझं प्रपोजल ऐकून तो शॉक झाला आणि म्हणाला... काय? आपण यावर उद्या बोलू. तरी मी त्याला म्हणाले. माझी तुझ्यासोबत लग्न करायची इच्छा आहे.' .किशोरी आणि दिपकबद्दल बोलायचं झालं तर दोघांची ओळख जॅकी श्रॉफमुळे झाली होती. त्यांनी हप्ता बंद चित्रपटासाठी किशोरीची निवड झाली होती. त्या चित्रपटानंतर दीपक आणि किशोर चांगले मित्र झाले. .FAQs.किशोरी शहाणे यांनी लग्नासाठी प्रपोज कसं केलं?त्यांनी रात्री फोनवर दीपक बलराजला लग्नासाठी विचारलं..किशोरी शहाणे आणि दीपक बलराज यांची ओळख कशी झाली?त्यांची ओळख जॅकी श्रॉफमुळे ‘हप्ता बंद’ चित्रपटाच्या सेटवर झाली..किशोरी शहाणे यांनी लव्हस्टोरी कुठे सांगितली?झी मराठीवरील ‘आम्ही सारे खवय्ये जोडीचा मामला’ या शोमध्ये..प्रपोज केल्यावर दीपक बलराजची प्रतिक्रिया काय होती?तो शॉक झाला आणि म्हणाला “आपण उद्या यावर बोलू.”.अर्जुन नाहीतर सायलीला आवडते ''ही" व्यक्ती, चाहत्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देत म्हणाली, " मी माझ्या मनात...".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.