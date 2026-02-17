'कोहरा 2'मध्ये प्रीत बाजवा कथा ठरतेय चर्चेचा विषय, पूजा भमराहने साकारलं दमदार महिलेच पात्र

नेटफ्लिक्सवरील 'कोहरा २' सीझनमध्ये अभिनेत्री पूजा भमराहने साकारलेली प्रीत बाजवा ही भूमिका सध्या चर्चेत आहे. या सीझनमध्ये एका अशा स्त्रीची कथा मांडण्यात आली आहे. जी कुटुंबाच्या चौकटीत राहून आयुष्य जगते आणि एका टप्प्यावर स्वत:साठी निर्णय घेते. प्रीत एका पारंपरिक पंजाबी कुटुंबातून आलेली दाखवण्यात आली आहे. .घरात पुरुषप्रधान विचारसरणी असून, तिने अनेक वर्षे भावाच्या आणि नंतर पतीच्या अपेक्षांनुसार आयुष्य व्यतीत केले आहे. शांतता, तडजोड आणि स्वत:च्या भावनांकडे दुर्लक्ष हेच तिच्या आयुष्याचे स्वरूप राहिले आहे. मात्र, कुटुंबातील काही सत्य समोर आल्यानंतर तिच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळते. .दरम्यान या भूमिकेबद्दल बोलताना पूजा म्हणाली, 'सीझनमधील प्रीत हे पात्र आयुष्यभर इतरांसाठी जगले आहे. एका क्षणी तिला जाणवते की आता स्वतःसाठी विचार करणं गरजेचं आहे. लोक काय म्हणतील किंवा कुटुंब काय प्रतिक्रिया देईल, याची तिला भीती उरत नाही. ती आपल्या आयुष्याची दिशा स्वतः ठरवते." .दरम्यान ११ फेब्रुवारीला हा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सीरिजमध्ये बरुन सोबती, मोना सिहं, रणविजय सिंह, पूजा भमराह, अनुराग अरोडा सह अनेक कलाकारांनी उत्तम अभिनेय केलाय. नेटिझन्समध्ये सध्या ही सीरिज चर्चेचा विषय ठरली आहे. .रणपति शिवराय - स्वारी आग्रा : धाडस आणि शौर्याची थरारक कथा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.