कोकणचा कोहिनुर अखेर हास्यजत्रेत परतला! ओंकार भोजने पुन्हा खळखळून हसवणार, केली शूटिंगला सुरुवात

ओंकार भोजने हे नाव घेतलं की अनेकांचे कान टवकारतात. कारण त्याचा अभिनय आणि कामाप्रतीची निष्ठा. त्याचे चाहते प्रचंड आहेत. कोकणाच्या मातीतला एक अस्सल हिरा असलेला ओंकार 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. त्याच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना खळखळून हसायला भाग पाडलं. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर त्याने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. त्याने हास्यजत्रेत साकारलेलं प्रत्येक पात्र आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. मात्र काही वर्षांपूर्वी त्याने हास्यजत्रेचा निरोप घेतला. आता ओंकार हास्यजत्रेत परत येणार असल्याचं समोर आलं आहे. .'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' म्हणजे ओंकार भोजने हे जणू एक समीकरण झालेलं. त्याचं प्रत्येक स्किट प्रेक्षक आवडीने पाहायचे. 'अगं अगं आई...' असो किंवा 'साइन कॉस थिटा' ओंकार अशा अनेक स्किट्समधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. कोकण कोहिनूर ही ओळख त्याला हास्यजत्रेमुळे मिळाली. असं असतानाच अचानक अचानक ओंकारने प्रेक्षकांना धक्का दिला होता. त्याने हास्यजत्रा सोडली ज्यामुळे त्याचे चाहते खूप नाराज झाले. मात्र आता तो प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा खळखळून हसवायला सज्ज झाला आहे. न्यूज १८ लोकमतने दिलेल्या बातमीनुसार, 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मध्ये पुन्हा एकदा ओंकारची एंट्री झालीये. त्याची घरवापसी झाल्याने प्रेक्षक आनंदी आहेत. आता तो पुन्हा एकदा हास्यजत्रेचा मंच गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. .हास्यजत्रा सोडल्यानंतर त्याने काही चित्रपट केले. त्यानंतर तो 'फू बाई फू' च्या नव्या सीझनमध्ये दिसला होता. पण काही महिन्यात या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. त्यानंतर तो कलर्स मराठीवरील 'हसताय ना हसायलाच पाहिजे' या कार्यक्रमात दिसला होता. मात्र हा कार्यक्रमदेखील काही महिन्यात बंद पडला. आता तो पुन्हा एकदा 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मध्ये दिसणार आहे. त्याला पाहण्यासाठी प्रेक्षक खूप खुश आहे.