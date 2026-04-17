'स्वामींची कृपा असेल की, मी तिला...' थोडक्यात वाचली होती क्रांती रेडकर, केदार शिंदे जत्रा सिनेमाचा प्रसंग सांगताना म्हणाले...

KRANTI REDKAR COULD HAVE LOST HER CAREER: मराठी सिनेसृष्टीत अनेक सेलिब्रिटी असे आहेत, ज्यांनी चाहत्यांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. अनेक २००० दशकातील सेलिब्रिटी आजही चाहत्यांच्या तितक्याच जवळ आहे. प्रत्येक कलाकार हा त्यांच्या एका खास गाण्यामुळे, स्टेपमुळे किंवा एखाद्या विनोदामुळे ओळखला जातो. तर असे काही सिनेमे असतात ज्यातील प्रत्येक कलाकार प्रेक्षकांना मनात स्थान निर्माण करतो. त्यातील एक सिनेमा म्हणजे 'जत्रा'.जत्रा या सिनेमात भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, संजय खापरे, कुशल बद्रिके, क्रांती रेडकरसह अनेक मोठ्या कलाकरांनी जबरदस्त अभिनयत केला होता. या सिनेमाचं दिग्दर्शन केदार शिंदे यांनी केलं होतं. दरम्यान 'जत्रा' सिनेमाच्या शुटिंगवेळी सेटवर अनेक किस्से घडले. याबद्दल केदार शिंदे यांनी एक काळजाचा ठोका चुकवणारा किस्सा शेअर केलाय. .केदार शिंदे यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी जत्रा सिनेमाच्या शुटिंगवेळचा भयानक किस्सा शेअर केला. ते म्हणाले की, 'अचानक पाऊस पडत असल्यामुळे आम्ही पॅकअप केलं. अनेकांना असं वाटलं की, पाचगणीला जाऊन मज्जा करावी, त्यात क्रांती रेडकर सुद्धा होती. परंतु मला तिला कसही करुन थांबवावं असं वाटत होतं. गाडी घाटातून जात होती त्यावेळी मी क्रांतीला बोलावलं आणि ती मागच्या गाडीत येऊन बसली. तेव्हा ती पुढची गाडी युटर्न मारुन पुन्हा आली. त्यानंतर पुढच्या गाडीचा मोठा अपघात झाला. मी क्रांतीला जाण्यापासून थांबववा हे मला का सुचलं माहित नाही. परंतु स्वामींची कृपा असेल की, मी तिला तो निरोप पोहोचवला आणि ती त्या गाडीतून उतरली.' .त्या अपघाताबद्दल बोलताना क्रांती म्हणाली की, 'माझं अभिनयाचं करिअर संपलं असतं. जो माझ्या सीटवर बसला होता, त्याच्या चेहऱ्यावर ६२ टाके पडले होते. दात घशात गेले होते. तो मुलगा मला येऊन म्हणाला की, तुम्हाला मागच्या गाडीत बोलावलंय. मी उतरल्यावर तो तिथं जाऊन बसला. शुद्धीत आला तेव्हा क्रांती कशी आहे? असं त्याने विचारलं होतं.' असं ती म्हणाली.