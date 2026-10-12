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मी आणि मुलीच घरी, फोन करायची परवानगी नाही... क्रांती रेडकरने सांगितलं रेडदरम्यान काय घडलं; म्हणाली- कपाटाच्या किल्ल्या...

KRANTI REDKAR RECALLS RAID INCIDENT : लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री क्रांती रेडकर हिने तिच्या घरी सीबीआयच्या पडलेल्या धाडीबद्दल सांगितलं आहे.
kranti redkar on raid

kranti redkar on raid

esakal

Payal Naik
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मराठमोळी अभिनेत्री क्रांती रेडकर हिला कोंबडी पळाली गाण्यातून लोकप्रियता मिळाली. ती तिच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत असते. ती कायम तिच्या मुलींचे किस्से चाहत्यांना सांगताना दिसते. क्रांतीचे पती एनसीबीचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांच्या घरावर काही वर्षांपूर्वी सीबीआयने धाड टाकली होती. तेव्हा नेमकं काय घडलं होतं याबद्दल क्रांतीने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे.

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