मी आणि मुलीच घरी, फोन करायची परवानगी नाही... क्रांती रेडकरने सांगितलं रेडदरम्यान काय घडलं; म्हणाली- कपाटाच्या किल्ल्या...

मराठमोळी अभिनेत्री क्रांती रेडकर हिला कोंबडी पळाली गाण्यातून लोकप्रियता मिळाली. ती तिच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत असते. ती कायम तिच्या मुलींचे किस्से चाहत्यांना सांगताना दिसते. क्रांतीचे पती एनसीबीचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांच्या घरावर काही वर्षांपूर्वी सीबीआयने धाड टाकली होती. तेव्हा नेमकं काय घडलं होतं याबद्दल क्रांतीने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. .क्रांतीने नुकतीच ‘आरपार’ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'समीर खूप चांगला नवरा आहे, तो खूप चांगला बाबा आहे आणि त्यापेक्षाही तो खूप चांगला माणूस आहे. त्याने मला लग्न करताना दहा वेळा सांगितलं होतं, तू एका इमानदार ऑफिसरशी लग्न करते आहेस. त्यामुळे भविष्यात बरंच काही होऊ शकतं. आपल्याला कशातही गोवलं जाऊ शकतं. आपल्या घरात कधी चौकशी होऊ शकते, कधी रेड होईल तर तू यासाठी तयारीत राहा. आजही तो प्रत्येक गोष्टीचं बिल सांभाळून ठेवतो. तो नेहमी नियमाने वागणारा माणूस आहे. मला याचा का त्रास होईल? मी हे सगळं आता स्वीकारलंय. याशिवाय मलाही आवडतं त्याची बायको म्हणून मिरवायला. समाजात मान आहे, रुबाब आहे.'.घरखर्चाचे १७ की १३ हजार रुपये होते..ती पुढे म्हणाली, 'आमच्या घरात १७ तास रेड चालू होती. या सगळ्या बाबतीत मी खूप धीट आहे…मी अशी पटकन घाबरत वगैरे नाही. मानसिकरित्या मी खूप स्ट्राँग आहे…त्यात आम्हाला कुणालाही फोन करण्यास परवानगी नव्हती. बरं जेव्हा रेड सुरू झाली तेव्हा समीर घरातही नव्हता. मी आणि माझ्या मुलीच घरात होतो. मी शांतपणे त्यांना सांगितलं… हे माझं घर, ही माझ्या कपाटाची किल्ली, तुम्हाला जे बघायचंय ते बघा आणि न्यायचंय ते न्या. फक्त माझे घरखर्चाचे १७ की १३ हजार रुपये होते.. हे फक्त बघा. नाहीतर ते सुद्धा न्यायचे आहेत तर घेऊन जा. त्यांनी संपूर्ण घर शोधलं, काय झालं? काय मिळालं? आपण काही केलं नाही ना? तर आपण घाबरायचं नाही. त्यांना मनाची शांती करुदेत… आपण नेहमी सिस्टीमला सहकार्य करायचं. आम्ही सुद्धा तेच केलं.”.क्रांती म्हणाली, 'खरं सांगायचं झालं तर, मला रडायला अजिबात आवडत नाही. मी अशी छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून भावुक होते. आता या छोट्या-छोट्या गोष्टी म्हणजे…उदा. एखाद्याला जेवण, अन्न मिळत नसेल तर मला वाईट वाटेल. पण, आमच्यासाठी हा लढा आहे. माणूस रडतो केव्हा, जेव्हा तो हरतो. आम्ही अजूनही लढतोय.. बरं माझा नवरा पण फायटर आहे. ताठ मानेने सगळ्याला सामोरा जातो…त्यामुळे मलाही त्याच्याकडूनच प्रेरणा मिळतेय.' .सहा वर्षांनी छोट्या पडद्यावर परतणार ही गाजलेली नायिका; 'वहिनीसाहेब' बनून प्रेक्षकांच्या मनावर केलेलं राज्य, कोण आहे ती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.