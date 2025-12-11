Premier

प्राजक्ता माळीने मला वाईट काळात... 'त्या' दिवसांबद्दल पहिल्यांदाच बोलली क्रांती रेडकर; म्हणते, ' विक्रम गोखले, सुबोध भावे यांनी...

KRANTI REDKAR ON HER DIFFICULT TIME: मराठी अभिनेत्री क्रांती रेडकर हिने तिच्या वाईट काळाबद्दल सांगितलं आहे. तेव्हा जे काळात तिच्या पाठीशी होते त्यांची नावं तिने सांगितली आहेत.
kranti redkar

kranti redkar

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठमोळी अभिनेत्री क्रांती रेडकर हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तिला 'कोंबडी पळाली' या गाण्यातून लोकप्रियता मिळाली. क्रांती कायम सोशल मीडियावर सक्रीय असते. मात्र ती सगळ्यात जास्त चर्चेत आली होती जेव्हा तिचे पती समीर वानखेडे यांनी एनसीबीचे माजी प्रमुख असताना शाहरुख खान याच्या मुलाला अटक केली होती. नंतर काही महिन्यांनी समीर वानखेडेंवर लाच मागितल्याचा आरोप झाला. नंतर त्यांच्या जातीवरूनही प्रश्न उपस्थित झाले होते. तेव्हा क्रांती पतीच्या मागे धीटपणे उभी राहिली. मात्र आता या कठीण काळात तिच्यासोबत इंडस्ट्रीमधील कोण कोण होतं याबद्दल तिने सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
Subodh Bhave
prajakta mali
kranti redkar
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com