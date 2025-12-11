प्राजक्ता माळीने मला वाईट काळात... 'त्या' दिवसांबद्दल पहिल्यांदाच बोलली क्रांती रेडकर; म्हणते, ' विक्रम गोखले, सुबोध भावे यांनी...

मराठमोळी अभिनेत्री क्रांती रेडकर हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तिला 'कोंबडी पळाली' या गाण्यातून लोकप्रियता मिळाली. क्रांती कायम सोशल मीडियावर सक्रीय असते. मात्र ती सगळ्यात जास्त चर्चेत आली होती जेव्हा तिचे पती समीर वानखेडे यांनी एनसीबीचे माजी प्रमुख असताना शाहरुख खान याच्या मुलाला अटक केली होती. नंतर काही महिन्यांनी समीर वानखेडेंवर लाच मागितल्याचा आरोप झाला. नंतर त्यांच्या जातीवरूनही प्रश्न उपस्थित झाले होते. तेव्हा क्रांती पतीच्या मागे धीटपणे उभी राहिली. मात्र आता या कठीण काळात तिच्यासोबत इंडस्ट्रीमधील कोण कोण होतं याबद्दल तिने सांगितलं आहे. .क्रांतीने नुकतीच इसापनीतीला मुलाखत दिली. यात बोलताना क्रांती म्हणाली, 'खरंतर या काळात कोणीही सपोर्ट करत नाही. पण मला आवर्जुन इंडस्ट्रीतली काही नावं घ्यावी वाटतात जी माझ्या बाजूला खंबीरपणे उभी होती. विक्रम गोखले...जे आपल्यात आता नाहीत. त्यांचा मला दर दोन दिवसांनी फोन यायचा. 'बेटा, मी आहे हा...' असं ते मला म्हणायचे. ते भलेही माझ्यापासून लांब होते. पण दर दोन दिवसाला फोन करणं, मी आहे, तू चांगलं लढतेय तू लढ, मध्यरात्रीही वाटलं तर फोन कर असं म्हणत त्यांनी मला मानसिक आधार दिला. त्या माणसाबरोबर मी एक सिनेमा केलेला. आमचं खूप वर्षांचं बाँडिंग आहे असंही नव्हतं. पण त्यांना आमची तळमळ दिसत होती..ती पुढे म्हणाली, 'सुबोध भावे-मंजिरी त्यांनी मला एकदा फोन केला होता. ते मला म्हणालेले की, 'क्रांती, तू कमाल लढतीयेस. मला माहितीये तुझी मुलं लहान आहेत. कधीही तुला असं वाटलं ना की मुलांकडे बघायला कोणीतरी हवंय आणि तू या सगळ्यात व्यग्र आहेस तर आम्ही इथे आहोत. तुला कधीही वाटलं तर मुलींना आमच्याकडे बिंधास्त सोड आणि जा, लढ. हे बोलणं खूप महत्वाचं असतं. अशी काही लोकं मी मोजू शकते. विक्रम गोखले, सुबोध भावे आणि बायको, प्राजक्ता माळी, बिजय आनंद आणि मेघा धाडे ही पाच नावं मला आठवतात जी माझ्याबाजूने होती. बाकी सगळे किरकोळ विचारपूस करणारे होतेच पण एक जबाबदारी दाखवणारी, आम्ही आहोत असं म्हणणारी ही पाच-सहा लोकं होती.'.२०२५च्या 'या' फ्लॉप बॉलिवूड चित्रपटांनी काढलं निर्मात्यांचं दिवाळं; बॉक्स ऑफिसवर दणकून आपटले; तुम्ही कोणता पाहिलेला? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.