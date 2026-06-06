एक सत्यभामा अन् दुसरी इंदुरानी! 'कृष्णाईच्या लेकी'मध्ये दिसणार दोन खलनायिका; कोण आहेत या अभिनेत्री?

छोट्या पडद्यावर येत्या काही दिवसात अनेक मराठी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. त्यातली एक म्हणजे 'कृष्णाईच्या लेकी'. येत्या १५ जूनपासून ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यात लोकप्रिय अभिनेत्री निवेदिता सराफ मुख्य भूमिकेत दिसतायत. या मालिकेत निवेदिता कृष्णाईच्या भूमिकेत दिसतायत. तर त्यांना तीन मुलीची आहेत. शारदा, गौरी आणि सौदामिनी अशी त्यांची नावं. मात्र या मुली कृष्णाईचं ओझं नसून तिचा स्वाभिमान आहेत. जिथे नायिका आहेत तिथे खलनायिकादेखील असायलाच हव्यात. आता या मालिकेत खलनायिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रींचे चेहरे समोर आलेत. .या मालिकेत 'अप्पी आमची कलेक्टर' फेम रोहित परशुराम मुख्य नायकाच्या म्हणजेच शंकरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. शंकरच्या छातीवर मातोश्री असं नाव लिहिलेला टॅटू आहे. त्याला या जगात सर्वात महत्त्वाच्या असतात त्याच्या मातोश्री. याच मातोश्री मालिकेत खलनायिका आहेत. आणि ही भूमिका साकारतेय 'होणार सून मी ह्या घरची' मधली सरू मावशी. म्हणजेचा अभिनेत्री स्मिता सरवदे. स्मिताचा एक प्रोमो शेअर करण्यात आलाय. यात त्या म्हणतात, 'नमस्कार मी सत्यभामा…शंकरच्या मातोश्री आणि या गावच्या सरकार! आता सरकार म्हटल्यावर तुम्हाला वाटलं असेल आम्ही शेतकऱ्यांचा छळ करतोय, पण असं अजिबात नाहीये. कृष्णा नदीचे संस्कार आहेत आमच्यावर…आणि या बळीराजाच्या पाठिशी आम्ही कायमच खंबीरपणे उभ्या असतो.'.यासोबतच आणखी एक अभिनेत्री मालिकेत खलनायिकेच्या भूमिकेत आहे. ती म्हणजे साक्षी गांधी. साक्षी मालिकेत इंदुरानी साकारतेय. तिचाही एक वेगळा प्रोमो शेअर करण्यात आलाय. जिला व्हायचंय एक नंबरची पट्टराणी, नाव तिचं ठेवा ध्यानात – इंदुरानी' असं या प्रोमोमध्ये सांगण्यात आलंय. साक्षी गांधीने यापूर्वी ‘सहकुटुंब सहपरिवार’, ‘कोण होतीस तू, काय झालीस तू’ यांसारख्या गाजलेल्या मालिकेत काम केलेलं आहे. आता या दोघी मालिकेत काय कल्ला करणार हे मालिका सुरू झाल्यावर कळेलच..विमल खाऊन आला आणि बाथरूममध्ये ओकला, सुरज चव्हाणच्या नव्या घरात चाहत्याचा राडा; बायको संतापली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.