मला त्याच्यासोबत काम करायला आवडेल... कृती सेनॉनला करायचंय 'या' दाक्षिणात्य सुपरस्टारसोबत काम; कोण आहे तो?

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती अभिनेत्री कृती सेनन सध्या तिच्या कारकिर्दीतील सुवर्णकाळ अनुभवत आहे. 'मिमी', 'क्रू', 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया', 'दो पत्ती' आणि 'कॉकटेल २' यांसारख्या सलग यशस्वी चित्रपटांमधून तिने बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय आणि विश्वासार्ह अभिनेत्री म्हणून स्वतःचे स्थान पक्के केले आहे. अष्टपैलू अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या कृतीने नुकतीच एका दाक्षिणात्य सुपरस्टारसोबत काम करण्याची तिची इच्छा व्यक्त केली आहे..तेलुगू सिनेसृष्टीचा 'पॅन इंडिया' सुपरस्टार अल्लू अर्जुनबद्दल बोलताना कृती म्हणाली, "मला अल्लू अर्जुनसोबत काम करायला नक्कीच आवडेल. ते एक अत्यंत उत्कृष्ट अभिनेते आहेत. 'पुष्पा' चित्रपटातील त्यांचा अभिनय मला प्रचंड आवडला होता. त्याशिवाय त्यांच्या इतर चित्रपटांमधील भूमिकाही तितक्याच खास आहेत, जिथे त्यांनी 'पुष्पा'पेक्षा पूर्णपणे भिन्न पात्रांना न्याय दिला आहे. अभिनेता म्हणून ते खरोखरच अप्रतिम आहेत.".कृतीच्या या वक्तव्यातून अल्लू अर्जुनच्या अष्टपैलू अभिनयाबद्दलचा तिचा आदर स्पष्टपणे दिसून येतो. सध्या हे दोघेही आपापल्या कारकिर्दीच्या सर्वोच्च शिखरावर असून देशभरात त्यांचा प्रचंड मोठा चाहतावर्ग आहे. सध्याच्या काळात बॉलिवूड आणि साऊथ सिनेसृष्टी एकत्र येऊन काम करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा परिस्थितीत जर कृती सेनन आणि अल्लू अर्जुन एकत्र मोठ्या पडद्यावर आले, तर ही जोडी पाहणे प्रेक्षकांसाठी नक्कीच एक मोठा 'सरप्राईज धमाका' ठरेल..ती मला पगार देत नाही... अपूर्वा नेमळेकरशी पुन्हा भिडली दुसरी शेवंता; म्हणते, 'तिला दुःख झालं असेल कदाचित की...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.