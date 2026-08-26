कुकू कोहलींच्या अंत्ययात्रेत लेकीनं दिला खांदा; वडिलांना अखेरचा निरोप देताना करिश्मा कोहली भावूक

KUKU KOHLI FUNERAL VIDEO KARISHMA KOHLI FINAL FAREWELL: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि अभिनेत्री अरुणा इराणी यांचे पती कुकू कोहली यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. कुकू यांच्या निधनानंतर पत्नी अरुणा ईरानी यांच्यासह त्यांची मुलगी करिश्मा कोहली यांनाही मोठा धक्का बसला..दरम्यान अशातच कुकू कोहली यांच्या अंत्यसंस्काराचा एक भावुक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आलाय. या व्हिडिओमध्ये त्यांची मुलगी करिश्मा कोहली वडिलांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होती. वडिलांना अखेरचा निरोप देताना करिश्मा खूप भावूक झाली होती. वडिलांच्या पार्थिवाला खांदा देताना तिच्या चेहऱ्यावर दु:ख स्पष्टपणे दिसत होतं. व्हिडीओ समोर आल्यानंतर अनेकजण करिश्मा यांच्या धैर्याचं कौतुक करत असून, त्यांच्या वडिलांशी असलेल्या घट्ट नात्याचीही चर्चा होत आहे..करिश्मा कोहली यांच्याबद्दल फार कमी लोकांना माहित आहे. कतरिना कैफ हिची ती खास मैत्रिणीपैकी एक आहे. वडिलांप्रमाणे करिश्मा दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रात काम करत होती. ‘एक था टायगर’ आणि ‘बजरंगी भाईजान’ या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून काम केलं आहे..आता वडिलांच्या निधनाने करिश्मा यांच्या आयुष्यात मोठी पोकळी निर्माण झालीय. वडिलांच्या अंत्ययात्रेत त्यांना अखेरचा निरोप देतानाचा भावुक क्षण पाहून सोशल मीडियावरही अनेकजण हळहळ व्यक्त करत आहेत. तसंच अरुणा इराणी सुद्धा पतीच्या निधनाने भावुक झाल्या होत्या. चालताना देखील दुसऱ्यांच्या मदतीची गरज पडत होती. त्यांची अवस्था पाहून नेटकरीही भावुक झालेत. .अरुणा इराणी यांच्यावर दु:खाचा डोंगर; पती कुकू कोहली यांचं 77व्या वर्षी निधन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.