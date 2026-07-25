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तू सगळ्यात कुरूप स्त्री आहेस... 'क्योंकी सास भी...' फेम अभिनेत्रीचा नवऱ्याने केलेला अपमान

APARA MEHTA TALKED ABOUT INSULT BY HUSBAND: लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री अपरा मेहता यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचे पती आणि अभिनेते दर्शन जरीवाला यांनी त्यांच्या केलेल्या अपमानाबद्दल सांगितलंय.
apara mehta

apara mehta

esakal

Payal Naik
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'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' आणि 'जमाई राजा' सारख्या मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेल्या लोकप्रिय अभिनेत्री अपरा मेहता सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचे पती आणि अभिनेते दर्शन जरीवाला यांनी त्यांचा केलेला अपमान आणि त्यांच्या नात्याबद्दल सांगितलं. ते दोघे गेले २३ वर्ष वेगळे राहत आहेत. दर्शन एक दिवस अचानक घर सोडून निघून गेले असं त्यांनी सांगितलं.

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