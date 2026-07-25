तू सगळ्यात कुरूप स्त्री आहेस... 'क्योंकी सास भी...' फेम अभिनेत्रीचा नवऱ्याने केलेला अपमान

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' आणि 'जमाई राजा' सारख्या मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेल्या लोकप्रिय अभिनेत्री अपरा मेहता सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचे पती आणि अभिनेते दर्शन जरीवाला यांनी त्यांचा केलेला अपमान आणि त्यांच्या नात्याबद्दल सांगितलं. ते दोघे गेले २३ वर्ष वेगळे राहत आहेत. दर्शन एक दिवस अचानक घर सोडून निघून गेले असं त्यांनी सांगितलं. .'हॉटरफ्लाय'ला दिलेल्या मुलाखतीत, अपरा मेहता यांनी आठवण सांगितली की, त्या अमेरिकेत असताना त्यांना दर्शन जरीवाला यांचा फोन आला होता. याची त्यांनी कल्पनाही केली नव्हती. दर्शन यांनी अपरा यांना फोनवर सांगितलं की, त्यांना बोलायचं आहे. अपरा यांच्या म्हणण्यानुसार, दर्शन जरीवाला यांना त्यांच्याशी नक्की कशाबद्दल बोलायचं आहे, या विचारात त्या पडल्या होत्या. तो दिवस अपरा मेहता आणि दर्शन जरीवाला यांच्या लग्नाचा वाढदिवस होता. त्यांच्या पतीने अपरा यांना सांगितलं, "तू कुरूप आहेस, आपण वेगळं व्हायला पाहिजे.".अपारा म्हणाल्या, 'मी माझ्या शो नंतर अमेरिकेतून परत आले. मी पहाटे ३ वाजता उतरले, पहाटे ५ वाजता घरी पोहोचले आणि माझी शिफ्ट सकाळी ७ वाजता होती आणि तो सहज म्हणाला, 'बघ अपरा, आपण वेगळं व्हायला पाहिजे कारण माझं तुझ्यावर आता प्रेम नाही. तू मला आता आवडत नाहीस, आणि तू माझ्या आयुष्यात भेटलेली सर्वात कुरूप स्त्री आहेस.' जेव्हा मला शुद्ध आली, तेव्हा मी माझ्या नवऱ्याच्या बोलण्याचा विचार करू लागले.' .अपरा मेहता पुढे म्हणाल्या, 'सकाळी तो चहाचा कप घेऊन झोपाळ्यावर बसला होता आणि मी माझ्या शूटिंगसाठी निघाले होते. त्या दिवशी मला तीन मोठे सीन शूट करायचे होते. मी पहाटे ५ वाजताच अमेरिकेतून परत आले होते, त्यामुळे प्रत्येक टेकच्या मध्ये मला डुलक्या येत होत्या. नंतर दुपारी, जेव्हा मला पूर्ण शुद्ध आली, तेव्हा माझ्या मनात विचार आला, 'दर्शन आत्ता काय म्हणाला? त्याचा अर्थ असा नसावा.'.अपराच्या यांच्या म्हणण्यानुसार, दर्शन जरीवाला एके दिवशी घर सोडून गेले. अपरा म्हणाल्या, 'एके दिवशी तो घर सोडून गेला. हे अजूनही आमचंच घर आहे. तो गेला आहे. दरवाजे नेहमीच खुले आहेत. तो परत येऊ शकतो. पण मला हेही माहीत आहे की तो कदाचित परत येणार नाही. मी तुम्हाला सांगते, त्याला माझ्यासारखं कोणी मिळणार नाही आणि मला त्याच्यासारखं कोणी मिळणार नाही. आणि हो, जरी आम्ही वेगळे राहत असलो तरी, आम्ही एकमेकांसोबत खूप सहज आहोत.'.'पंढरीची वारी'मध्ये विठोबा साकारला अन् अजरामर झाला, पुण्यात शिकायला गेला आणि... कसं झालेलं चिमुकल्याचं निधन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.