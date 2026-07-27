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'जळत्या सिगारेटचा चटका अन् वाटेल तिथं स्पर्श...' अभिनेत्रीनं सांगितला सर्वात वाईट अनुभव, म्हणाली...

APARA MEHTA SHOCKING FAN INCIDENT: 'क्योंकी सास भी कभी बहू थी' या मालिकेतील सविता विराणी म्हणून लोकप्रिय झालेल्या अभिनेत्री अपारा मेहता यांनी एका मुलाखतीत चाहत्यांसोबत घडलेला धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे.
APARA MEHTA

APARA MEHTA

ESAKAL

Apurva Kulkarni
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APARA MEHTA REVEALS CELEBRITY HARASSMENT EXPERIENCE: क्योंकी सास भी कभी बहू थी या मालिकेतून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री अपारा मेहता हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक भूमिका साकारल्या. आजही तिची सविता मनसुख विराणीची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. दरम्यान अशातच तिने चाहत्यांसोबतचा एक धक्कादायक अनुभव सांगितला.

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