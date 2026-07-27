'जळत्या सिगारेटचा चटका अन् वाटेल तिथं स्पर्श...' अभिनेत्रीनं सांगितला सर्वात वाईट अनुभव, म्हणाली...

APARA MEHTA REVEALS CELEBRITY HARASSMENT EXPERIENCE: क्योंकी सास भी कभी बहू थी या मालिकेतून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री अपारा मेहता हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक भूमिका साकारल्या. आजही तिची सविता मनसुख विराणीची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. दरम्यान अशातच तिने चाहत्यांसोबतचा एक धक्कादायक अनुभव सांगितला. .तिला जेव्हा 'क्योंकी सास भी कभी बहू थी' या मालिकेतून प्रसिद्ध मिळाली. तेव्हा एका कार्यक्रमादरम्यान भेटण्यासाठी आलेल्या लोकांची गर्दी प्रचंड झाली. गर्दीमध्ये धक्का-बुक्की झाली. त्यावेळी अपारा मेहता हिला चाहत्यांना चुकीच्या पद्धतीनं स्पर्श केला, तसंच एका अतिउत्साही चाहत्याने त्यांना सिगारेटचा चटका दिला होता. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी धक्कादायक अनुभव सांगितलाय. .अपारा मेहता यांनी 'Hutterfly'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी एक किस्सा शेअर केला. त्यांचं एक गुजराती नाटक होतं. तिथं जवळपास ८ हजार लोकांनी दांडियाच्या काठ्या हवेत उडवल्या. त्यानंतर त्यांनी अपारा यांना रंगमंचावर ओढून नेलं..त्या म्हणाल्या की, 'लोक ओढत, ढकलत होते. मी हस्तांदोलन करताना काही लोक माझी हिऱ्याची अंगठी हिसकावण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याचवेळी एकाने मला जळत्या सिगारेटचा चटका दिला. परिस्थिती इतकी वाईट झाली की, स्टेज सुद्धा हलू लागलं होतं. तेव्हा काही लोकांना मला खाली उतरवण्यासाठी घेराव घातला. तिथले प्रत्येक जण मला चुकीच्या पद्धतीनं स्पर्श करत होते.' असं त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं..बाबो! प्रेमाची अशीही स्टाईल? समुद्राच्या तळाशी जाऊन करण कुंद्राने तेजस्वीला केलं प्रपोज? रोमँटिक Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.